Talianska futbalová federácia a vedenie Serie A rozbehnú kampaň proti rasizmu

Kampaň je reakciou na nedeľný zápas Interu Miláno v Cagliari, keď miestni fanúšikovia rasisticky urážali útočníka hostí Romelua Lukakua.

Romelu Lukaku — Foto: TASR/AP

Rím 3. septembra (TASR) - Talianska futbalová federácia (FIGC) v spolupráci s vedením tamojšej najvyššej súťaže v októbri rozbehne masívnu kampaň proti rasizmu. Do iniciatívy sa zapojí všetkých dvadsať účastníkov Serie A.

„Všetci musíme začať tvrdo pracovať, aby sme vyhnali tento neduh z talianskych štadiónov," citovala ligového šéfa Gaetana Micciccheho agentúra SID. Kampaň je reakciou na nedeľný zápas Interu Miláno v Cagliari, keď miestni fanúšikovia rasisticky urážali útočníka hostí Romelua Lukakua. Prezident FIGC Gabriele Gravina označil situáciu za vážnu a vyzval na čo najskoršiu identifikáciu vinníkov. Zároveň FIGC avizovala antirasistickú kampaň aj na školách.

Incident v Cagliari sa stal krátko pred zahratím pokutového kopu v prospech Interu. Pri exekúcii na Lukakua vydávali opičie zvuky, napokon im to nepomohlo, Belgičan jedenástku premenil a rozhodol o víťazstve Milánčanov 2:1.

Proti podobných prejavom sa postavil aj tréner národného mužstva Roberto Mancini: „V ideálnom svete by takéto veci neexistovali a normálna väčšina by to nedopustila. Žiaľ, stále je veľa hlupákov, dúfam, že ich bude už iba ubúdať."