Muž žiadal o ruku priateľku celý mesiac bez toho, aby o tom vedela. Prsteň mala celý čas „pred nosom“

Klaudia Fiolová

Vtipné fotky, ktoré pri tom vznikli, zverejnil muž po zásnubách. Žena nechcela veriť vlastným očiam.

Nič netušiaca žena so zásnubným prsteňom — Foto: Facebook/Edi Okoro

HEREFORDSHIRE 7. septembra - Väčšina mužov si dá záležať na tom, aby žiadosť o ruku bola významnou udalosťou. Buď je to počas slávnostnej večere, alebo počas romantického výletu. Edi Okoro však priateľku požiadal o ruku úplne nečakaným spôsobom. Keďže vedel, že ak by naplánoval nejakú spoločnú udalosť, jeho priateľka by okamžite vycítila blížiacu sa žiadosť o ruku, nosil zásnubný prsteň so sebou celý mesiac. Ako sám napísal na svojom Facebookovom profile, on sám sa nepovažuje za veľmi kreatívneho človeka, skôr rád improvizuje.

Preto, keď stále neprichádzal ten správny okamih, zrazu si uvedomil, že zásnubný prsteň má vždy pri sebe a jeho priateľka vôbec nič netuší. Vtedy mu vznikla v hlave myšlienka, že si tieto okamihy začne fotiť. „Po mesiaci čakania som sedel doma na gauči a bol som zahladený do prsteňa. Cally ma pritom skoro prichytila. A vtedy mi v hlave skrsol nápad. Zachytím všetky okamihy na fotkách, kedy som ju už mohol požiadať o ruku, ale neurobil som to a moja polovička to ani len netušila," napísal Edi na svojom Facebooku. Bežné dni, kedy čakal, že položí tú očakávanú otázku nič netušiacej priateľke, zachytil na fotkách. A to nie hocijakých.

Mladík si čas strávený čakaním na správny moment, kedy požiada svoju priateľku o ruku, skrátil vtipnými fotkami — Foto: Facebook/Edi Okoro

Vtipné zábery, ktoré vznikli, každého rozosmejú. Väčšinou je Cally otočená a Edi drží prsteň v ruke, ale na jednej fotke má budúca snúbenica položený prsteň priamo v dlani. Nič však ani len netuší. Je totižto v hlbokom spánku. Vynaliezavý mladík sa s týmto príbehom podelil aj s verejnosťou a jeho príbeh baví ľudí na celom svete.

Vynaliezavý Edi prekvapil priateľku nie len žiadosťou o ruku, ale aj fotkami — Foto: Facebook/Edi Okoro

