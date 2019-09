TASR

Futbalistky Slovenska prehrali na Islande najtesnejším možným výsledkom

Futbalovým reprezentantkám Slovenska nevyšiel vstup do kvalifikácie ME 2021.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Martin Baumann

Reykjavík 2. septembra (TASR) - Vo svojom úvodnom vystúpení v F-skupine prehrali na pôde favorizovaného Islandu 0:1.

Zverenky trénera Petra Kopúňa dlho odolávali tlaku domácich hráčok, napokon ale inkasovali v 65. minúte od Elín Jensenovej. Island je tak so šiestimi bodmi na čele skupiny. Slovenky sa najbližšie v kvalifikácii predstavia 4. októbra v Lotyšsku.

Kvalifikácia ME 2021 - F-skupina: Island - Slovensko 1:0 (0:0) Gól: 65. Jensenová. Rozhodovali: Velevačkoská - Milanová, Izeiriová (všetky Maced.), ŽK: Haršányová Zostava SR: Korenčiová - Hollá, Haršányová, Bartovičová, A. Horváthová - Bíróová, Škorvánková - Hmírová, Mikolajová, Vojteková (67. Šurnovská) - Fabová (86. Sluková) Tabuľka F-skupiny: 1. Island 2 2 0 0 5:1 6 2. Švédsko 0 0 0 0 0:0 0 2. Lotyšsko 0 0 0 0 0:0 0 4. Slovensko 1 0 0 1 0:1 0 5. Maďarsko 1 0 0 1 1:4 0

Hlas (zdroj: SFZ):

Peter Kopúň, tréner reprezentácie žien SR: „S týmto zápasom by som na jednej strane mohol byť spokojný, no na druhej strane, všetci, ktorí sme tam boli, sme skôr sklamaní, či nahnevaní. Nemuseli sme odchádzať odtiaľto s nulou. Vedeli sme, že súperky sú kondične pripravené perfektne, keďže ich sezóna sa v podstate pomaly končí, hráčky sú rozohrané. Bolo to v zápase veľmi cítiť. Tak sme sa aj pripravovali. Chcel som, aby hráčky boli trpezlivé, aby čakali na príležitosť. Nebolo to jednoduché v našom pokutovom území, ale musím pochváliť hráčky, pretože takticky splnili všetky pokyny nad očakávania. Pokiaľ takto budeme fungovať aj ďalej, tak sa o náš tím nebojím. Určite nás tento výsledok mrzí, pretože v 86. minúte sme mali obrovskú šancu, ktorú keď premeníte, odchádzate z Islandu s bodom a to by bolo pre nás fantastické. Je to však prvý zápas kvalifikácie, pozeráme sa dopredu. Môžeme si veriť v ďalších zápasoch, ktoré nás čakajú. Verím, že budú lepšie a lepšie a podaria sa nám pretaviť do takého výsledku, ako si predstavujeme. Ďakujem tímu, ďakujem realizačnému tímu za odvedenú robotu. Snažili sa pripraviť všetko tip-top."