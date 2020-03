Inzercia

Máte citlivé zuby? Poradíme vám, čo s tým

Neviete si dať rady s citlivými zubami? Nebojte sa, nie ste v tom sami. Zvýšená citlivosť zubov trápi takmer polovicu svetovej populácie. Viete, čo ju spôsobuje a ako sa tohto nepríjemného problému zbavíte raz a navždy? Poradíme vám.

Ilustračné foto. — Foto: Pexels

Zvýšená citlivosť zubov

Zvýšená citlivosť zubov je pomerne nepríjemný zdravotný problém, ktorý je často podceňovaný. Z dlhodobého hľadiska je však toto zatvárenie očí pred problémom neprijateľné, nakoľko si môžete spôsobiť nepríjemnosti, ktoré môžu vyústiť do závažných problémov.

To, že máte problém so zvýšenou citlivosťou spozorujte takmer okamžite. Problém vám totiž spôsobí aj obyčajná konzumácia horúcich, či naopak studených jedál a nápojov alebo aj obyčajné vdychovanie studeného vzduchu. Prečo sa to deje? Nuž, príčin je hneď niekoľko. Jednou z nich môže byť napríklad zubný kaz, poškodené alebo zlomené zuby úrazom alebo úderom, a tiež iné defekty na zuboch ako sú napríklad rôzne praskliny a štrbinky, ktoré môžu byť voľným okom takmer neviditeľné. V prípade, že ste vylúčili všetky z možností, je na mieste návšteva stomatológa, ktorý bude následne pátrať po ďalších možných príčinách. Ďalšími možnými príčinami sú:

Nedostatočná ústna hygiena

Jednou z najčastejších príčin precitlivenosti zubov je práve nevhodná ústna hygiena. Nesprávne, resp. nedostatočné čistenie zubov, totiž vedie k ukladaniu zubného povlaku, ktorý vie neraz v našich ústach napáchať poriadne škody. Pozor by ste si mali dať aj na správnu techniku, preferovať by ste mali skôr kefku s mäkšími štetinkami a pozor si dajte aj na to, aby ste pri čistení nevyvíjali na zuby príliš veľký tlak.

Foto: adn

Odhalené zubné krčky

Za vznikom vašich problémov môžu stáť aj odhalené zubné krčky. To, že máte tento problém spozorujete pomerne jednoducho. Prudkú bolesť v zuboch, ktorá vám prejde celými ďasnami, spozorujete pri každom teplom, kyslom či sladkom nápoji.

Odhalenie dentínu

Ďalšou z príčin citlivých zubov môže byť aj odhalený dentín. Dochádza k nemu v dôsledku opotrebovania zubnej skloviny alebo ustúpenia ďasien. Je pre neho charakteristická ostrá krátka bolesť.

Čo pomáha na citlivé zuby

Spôsobov, ako sa zbaviť citlivých zubov, je hneď niekoľko.