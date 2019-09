TASR

Volejbalové ME v Bratislave predčili očakávania, Fenogliova budúcnosť nejasná

Najviac šéfa Slovenskej volejbalovej federácie teší organizačný úspech a divácka podpora na zimnom štadióne Ondreja Nepelu

Na snímke diváci v hľadisku počas stretnutia D-skupiny ME vo volejbale žien — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 3. septembra (TASR) - Prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Martin Kraščenič mal pred začiatkom európskeho šampionátu v Bratislave niekoľko želaní. Tým najhlavnejším bola dobrá organizácia podčiarknutá športových úspechom. Keďže slovenské reprezentantky sa na ME po prvý raz dostali do vyraďovacej fázy, toto želanie sa podarilo naplniť.

Ešte viac však Kraščeniča teší organizačný úspech a divácka podpora na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Slovákom po celý čas trvania D-skupiny vyjadrovali uznanie aj predstavitelia Konfederácie európskeho volejbalu (CEV), čo šéfa slovenského volejbalu zaviazalo aj do budúcnosti a dodalo mu chuť zorganizovať ďalšie veľké projekty.

Vygradovalo to v zápase s Talianskom

Kraščenič mal dobré pocity už od prvého zápasu, v ktorom Slovenky zdolali Španielsko 3:0. Neskôr zdolali rovnakým pomerom aj Švajčiarsko, s Bieloruskom otočili nepriaznivý stav z 0:2 na 3:2. V ďalších zápasoch však už boli lepšie ich súperky. S Nemeckom prehrali 1:3, s Ruskami 0:3 a rovnako 0:3 nestačili v osemfinále na Talianky. Napokon z toho bude celkové 12. miesto.

„Moje pocity postupne gradovali od prvého zápasu a vygradovali zápasom proti Taliansku, v ktorom sme odohrali najlepšie stretnutie. A nemám samozrejme na mysli výsledok, ale celkové vystúpenie tímu. Herný prejav, vizuálny prejav tímu a celkovú atmosféru. Diváci boli siedmy hráč tímu, takže boli jeho súčasťou. Musím sa opakovať a poďakovať im za neskutočnú pomoc. Ale to bol náš úmysel," uviedol Kraščenič pre TASR.

Veľká podpora divákov

O podpore divákov sa hovorilo takmer po každom zápase, najmä slovenské reprezentantky si ich podporu veľmi užívali. Jedným z cieľov SVF však bolo dostať im volejbal "pod kožu". Podľa Kraščeniča sa to podarilo: „Divákov a najmä rodiny sme na zápasy pritiahli. Ponúkli sme im kultivovanú zábavu, okrem športu sa mohli nabažiť rôznej šou aj cez prestávky. Myslím si, že týmto sme uspokojili úplne všetkých."

Organizačný výbor teraz čaká celkové vyhodnocovanie šampionátu, bude počítať zisky, straty a ďalšie iné náležitosti, no prvé pocity prezident SVF i organizačného výboru prezradil: „Mieša sa vo mne veľmi veľa pocitov. Na Slovensku sme niečo podobné na volejbale ešte nezažili, až takýto úspech ani nebol možný naplánovať. Museli sme zladiť veľmi veľa vecí, koordinovať zahraničné firmy, vysielateľov a podobne. Mali sme však veľmi dobrú spoluprácu s každým, vďaka médiám sme rozpútali volejbalovú vlnu. Nechcem povedať hystériu, ale takú prirodzenú eufóriu, ktorá tu zavládla. Dokonca aj nešportovci nám posielajú uznanlivé odkazy, maily, komentujú na sociálnych sieťach. Máme naozaj veľmi pozitívne ohlasy."

Štartovací bod, tvrdí Kraščenič

Slovenský volejbal vďaka domácemu šampionátu nazbieral skúsenosti a v budúcnosti sa pokúsi o ďalšie väčšie projekty. „Tieto ME boli štartovací bod. Stálo to veľa energie, času a peňazí, ale nemôžeme zaspať na vavrínoch. Chceme na Slovensko priniesť ďalšie projekty, veľké turnaje európskeho charakteru ako Európska liga, ktorá by mala byť posunutá na vyššiu úroveň, než na akú sme boli zvyknutí. Chceli by sme požiadať o usporiadanie Vyzývacieho pohára, ktorý by nás mohol posunúť aj vo svetovom renkingu a chceli by sme sa uchádzať aj o podujatia v juniorských kategóriách. Takže ideme pracovať ďalej. Chceme tieto ME predať čo najlepšie, nemyslím cez peniaze, ale v rámci rozvoja a pozitívneho vnímania," doplnil Kraščenič.

Po skončení ME však musia na zväze riešiť aj závažné otázky. Jednou z nich je Marco Fenoglio. Tréner slovenského národného tímu žien totiž po skončení šampionátu odletel domov a jeho budúcnosť je zatiaľ nejasná.

Budúcnosť kouča nejasná

„Môj osobný záujem je, aby pokračoval, pretože v tíme fungovala chémia a mal pevnú ruku. Nemáme mu čo vyčítať, z dievčat vyžmýkal absolútne maximum. Marco mal však zmluvu do skončenia ME, takto sme to nastavili. Jeho prácu sledovali počas dvoch rokov naši odborníci, toto všetko sa bude zohľadňovať, no v prvom rade si s ním musíme sadnúť a potom rozhodne naša odborná rada. V tejto chvíli na to neviem odpovedať, naša komisia bude zvažovať všetky aspekty," odpovedal Kraščenič na otázku o budúcnosti charizmatického Taliana na slovenskej lavičke.

Na šampionát v Bratislave dohliadalo niekoľko členov CEV, v Bratislave boli jeho čelní predstavitelia Eric Adler a Willy Bruninx. „Boli nesmierne prekvapení z prirodzeného toku a spolupráce celého tímu. Bolo tu vyše sto pracovníkov, ktorí od rána do večera pracovali. Bola to multikultúrna a multijazyková spolupráca, pretože všetci dohromady boli z deviatich krajín. Náš zámer, aby to dopadlo čo najlepšie sa podaril. Navštívil nás aj Renato Arena, riaditeľ celého turnaja a prvý viceprezident CEV. Poznáme ho ako tvrdého človeka, ktorý vie nájsť každú chybičku, má jastrabie oko. Ale aj on nám vyslovil absolútne uznanie a pochvalu," dodal Kraščenič.

Uznanie od prezidenta CEV

Najvýznamnejšia návšteva prišla do slovenskej metropoly na záver turnaja. Prezident CEV Alexandar Boričič taktiež vyjadril Slovákom uznanie. „Pán Boričič mal už všetky informácie od kolegov o podujatí. Potvrdil, že sa nám podarilo dosiahnuť všetko, čo sa na tejto úrovni dá. Osobne nám pogratuloval a poďakoval. Nový formát organizovania ME v štyroch krajinách sa robil premiérovo, takže bol naozaj veľmi spokojný, že sa to podarilo. Manuál k viacerým veciam pred ME sme dostali o niečo neskôr, o to viac sme sa venovali detailom. Nevedeli sme, čo všetko nám môže skomplikovať situáciu, ale všetkému sme sa vyhli. Spolu s hráčkami a ich herným prejavom sme vytvorili dokonalú symbiózu. Pretože ak by sme všetko prehrali, bolo by to zlé a naopak, ak by dievčatá všetko vyhrali a bola by zlá organizácia, tiež by to bolo zlé. Ale vyšlo to naozaj perfektne."

Čerešničkou na torte bol záverečný deň šampionátu. Zápas s Taliankami sledovalo v hale 6430 ľudí, čo je slovenský volejbalový rekord. Najviac divákov sa predtým zúčastnilo na prípravnom zápase mužov Slovensko - Poľsko v októbri 2015 v Bratislave, ktorý videlo 6000 fanúšikov.

„Divácka návštevnosť prevyšovala aj naše očakávania, ale potvrdila to, v čo sme dúfali. Ak budeme hrať dobre, prídu aj diváci. No výborné čísla mali aj televízie, na RTVS sledovalo zápas Slovensko - Nemecko 300 000 divákov, čo je vynikajúce. Po osemfinálovom zápase nám jeden taliansky novinár povedal, že zápas u nich, ktorý prenášala tamojšia televízia, sledovalo viac ako milión divákov. To je niečo neskutočné. Ostatné čísla spracovávame, budeme ich vedieť neskôr," dodal na záver pre TASR Kraščenič.