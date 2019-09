Kristián Plaštiak

Dnes o 18:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rakúšania chcú do ústavy zaviesť právo platby v hotovosti. Kvôli súkromiu odmietajú platiť kartou

Prvý podnet na návrh prišiel zo Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), ktorá vládla so stranou bývalého kancelára Sebastiana Kurza do mája tohto roku. Kvôli vyslovenej nedôvere parlamentu bol odvolaný.

— Foto: Pixabay, TASR/AP

VIEDEŇ 3.septembra - V súčasnosti sa na výslnie dostávajú iné druhy platby ako hotovostná. Môžeme platiť bezkontaktnými kreditnými kartami, mobilným telefónom, či dokonca hodinkami. U našich západných susedov však všetko vyzerá inak. V Rakúsku ešte vždy obľubujú platbu v hotovosti.

Platba peniazmi je podmienkou autonómie

Ako informuje portál Pravda, Rakúsko zvažuje, že by právo platby v hotovosti mohlo zakotviť v ústave. S návrhom prišla Rakúska ľudová strana (ÖVP), strana bývalého kancelára Sebastiana Kurza, ktorý bol 28. mája toho roku odvolaný prezidentom z funkcie. Dôvodom bolo vyslovenie nedôvery parlamentom. V blížiacom sa volebnom období sa strana bude usilovať o opätovné zvolenie.

Ilustračné foto. Foto: Flickr

„Mať možnosť platiť v hotovosti je základnou podmienkou autonómnej existencie,“ uviedol 33-ročný Kurz, svojho času najmladší predseda vlády v Európe. Cituje ho agentúra AFP. Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorá vládla spolu s ÖVP, súhlasí s návrhom. Následkom prijatia podnetu na ústavnú zmenu by bolo navýšenie počtu bankomatov na vidieku a v menších mestách. Dokonca chcú zrušiť poplatky za výber.

Reakcia rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza po tom, čo rakúsky parlament vyslovil nedôveru jeho vláde a zbavil ju funkcie vo Viedni v pondelok 27. mája 2019. Foto: TASR/AP

Situácia v Európe je odlišná

Štúdia Európskej centrálnej banky z roku 2016 odhalila, že v Rakúšania prevedú hotovosťou 67 percent platieb. Na druhej strane stojí Holandsko, ktorého obyvatelia platia v hotovosti v 27-ich percentách.

Ilustračné foto. Foto: TASR/KR PZ v Nitre

Werner Doralt, profesor finančného práva a bývalý profesor na Viedenskej univerzite, si myslí, že je to zapríčinené skutočnosťou, že jeho krajania si potrpia na ochranu svojho súkromia. „Keď vyrazím na nákupy, v prípade platby kartou bude možné zistiť presné množstvo alkoholu, ktorý som kúpil. To je zásah do môjho súkromia,“ vyjadril sa profesor pre ČTK.