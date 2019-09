Dominika Pacigová

Včera o 21:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Stovky ľudí vytvorili živú reťaz a stáli v daždi, aby zabránili výrubu stromov

Zišli sa, aby zachránili stromy. Neodradilo ich ani zlé počasie.

BOMBAJ 3. septembra - Spoločnosť Mumbai Metrorail Corporation Limited nedávno získala povolenie na to, aby vyrúbala okolo 2700 stromov. To sa, samozrejme, nepáčilo milovníkom prírody. Stovky ľudí vyšli v nedeľu do ulíc, aby preukázali svoju nespokojnosť.

Prišli aj známe mená

Ľuďom sa povolenie nepáčilo. Organizácia, ktorá udelila súhlas na výrub stromov, dostala okolo 82-tisíc sťažností. Keďže nič s tým nerobili, stovky nespokojných ľudí začali protestovať a v Bombaji vytvorili trojkilometrovú živú reťaz. Ich cieľom je zabrániť výrubu stromov, uvádza portál Scoop Whoop.

Podľa informácií portálu Times of India, protestu sa zúčastnili aj niektoré celebrity, no najmä milovníci prírody. Neodradil ich ani dážď či nepriaznivé počasie, príroda je pre nich prvoradá. V rukách držali rôzne transparenty a vykrikovali slová typu „zachráňte stromy, zachráňte Aarey“.

Ľudia veria, že aj vďaka protestu zabránia výrubu stromov. „Ak prídeme o stromy, ovplyvníme aj biodiverzitu lesa. Aarey je jedinou zelenou oblasťou. Musí byť chránená, pretože podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je Bombaj štvrtým najznečistenejším mestom na svete,“ povedal milovník prírody Jalpesh Mehta.