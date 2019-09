TASR

Češka Jourová dostala ponuku stať sa podpredsedníčkou Európskej komisie

Českej televízii (ČT) to v pondelok potvrdil premiér Andrej Babiš (ANO). Podľa jeho slov by to bola pre krajinu veľmi prestížna záležitosť.

Věra Jourová — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha/Brusel 2. septembra (TASR) - Česká vláda zvažuje návrh budúcej predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej, aby Česko dostalo svoje historicky prvé kreslo podpredsedu EK a aby naň zasadla Věra Jourová (hnutie ANO).

Babiš pre ČT dodal: „Nevieme, koľko pani predsedníčka Európskej komisie týchto postov obsadí, či päť alebo šesť."

Je to iba záležitosť prestíže, upozorňuje spravodajca

„Je to predovšetkým, ale zároveň len prestížna záležitosť, lebo jednotliví komisári nesmú zasahovať do domáceho vývoja, nemali by ho ani podporovať, a nerobia to," upozornil spravodajca ČT v Bruseli Lukáš Dolanský.

Podľa spravodajcu šéf koaličnej ČSSD Jan Hamáček by na rozdiel od Babiša dal prednosť silnému portfóliu pre Jourovú, a nie podpredsedníckej funkcii. Tej sa navyše nechcú vzdať Slováci, ktorým teraz patrí, vysvetlil Dolanský.

Jourová má v súčasnej, dosluhujúcej eurokomisii Jeana-Clauda Junckera na starosti oblasti spravodlivosti a ochrany spotrebiteľov či otázky súvisiace s rovnými príležitosťami mužov a žien. Už skôr naznačila, že v budúcnosti má záujem o silné ekonomické portfólio, napríklad o oblasť týkajúcu sa digitálnych technológií či problematiky medzinárodného obchodu, alebo o podpredsednícku pozíciu.

Von der Leyenová chce mať vo svojom tíme čo najvyrovnanejšie zastúpenie mužov a žien. V týchto dňoch sa postupne stretáva so všetkými kandidátmi, ktorých jej do novej komisie navrhlo 27 členských štátov EÚ. Svoju predstavu o rozdelení rezortov medzi nich by chcela oznámiť do niekoľkých dní, doplnil spravodajský portál ČT.