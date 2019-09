TASR

Dnes o 10:30 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní AS Rím získal na hosťovanie duo Kalinič a Mchitarjan

Tridsaťjedenročný Kalinič odohral v minulej sezóne v drese Atletica 24 stretnutí.

Nikola Kalinič — Foto: TASR/AP

Rím 2. septembra (TASR) - Do talianskeho futbalového klubu AS Rím prichádza z Atletica Madrid na ročné hosťovanie chorvátsky útočník Nikola Kalinič. AS zaplatí za ročné hosťovanie 2 milióny eur a po roku ho môže získať za pevne stanovené odstupné vo výške 9 miliónov eur, informoval portál transfermarkt.de.

Do Ríma odišiel aj arménsky futbalový reprezentant Henrich Mchitarjan. Taliansky klub ho získal na ročné hosťovanie z Arsenalu Londýn. Mchitarjan v lete 2016 odišiel z Dortmundu do Manchestru United za 42 miliónov eur, v januári 2018 potom za 34 miliónov prestúpil do Arsenalu. Za Londýnčanov nastrieľal v 39 dueloch deväť gólov. O transakcii informovali weby oboch klubov.