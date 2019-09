Klaudia Fiolová

Dnes o 10:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Detská lekárka sa po službe v nemocnici mení na maliarku. Malým pacientom na stenách vytvára takéto obrazy

Lekárka sa stará nielen o zdravie svojich pacientov, ale aj o to, aby sa im na detskom oddelení páčilo.

Šikovná lekárka maľuje obrazy na steny v jej voľnom čase — Foto: TV JOJ

PARTIZÁNSKE 3. septembra - Malí pacienti nemocnice v Partizánskom poukázali na to, aká šikovná je ich pani doktorka. Izabela Kubová ich nielen lieči, ale stará sa aj o to, aby sa v nemocničnom prostredí dobre cítili. Po službe vezme do rúk štetec a maľuje na steny krásne obrazy. Sympatická lekárka sa stará nielen o zdravie svojich pacientov, ale aj o to, aby sa im na detskom oddelení páčilo. „Z tých všetkých odborov ma lákalo detské lekárstvo, lebo deti sú naše všetko a oplatí sa pre ne žiť," objasnila výber svojho povolania lekárka Izabela Kubová. Vďaka šikovnosti a obetavosti lekárky sa deti v izbách cítia akoby boli v rozprávke. „Psychika je pre liečbu dôležitá, ak sa deti cítia dobre, tak sa aj rýchlejšie vyzdravejú," poznamenala. Aj preto sa rozhodla, že biele steny na izbách skrášli svojimi maľbami. Vždy po službe vezme do rúk štetec a pustí sa do práce.

„Je to veľmi prekvapivé, že lekárka vo svojom voľnom čase maľuje rozprávky na steny, aby spríjemnila deťom pobyt," vyjadril sa riaditeľ nemocnice, Martin Hudec. Malým pacientom sa jej kresby páčia. Veď o tom, aké obrázky budú na stenách, rozhodujú aj oni sami. Čoskoro bude pomaľované celé oddelenie.

Vďaka lekárke sa malí pacienti cítia akoby boli v rozprávke. — Foto: TV JOJ

