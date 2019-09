Kristián Plaštiak

Dnes o 09:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Autistický chlapček kričal a kopal do spolucestujúcich. Správanie ľudí prekvapilo jeho mamu aj celý internet

Rodina Gabrielových sa vracala zo San Diega, kde trávila dovolenku. Matka Lori sa o svojom dojemnom zážitku podelila na sociálnej sieti Facebook, kam pridala aj fotografie.

— Foto: Facebook/Lori Gabriel, Pexels

SAN DIEGO/HOUSTON 8. septembra - Malé deti zväčša nerady lietajú. Vadí im stiesnený priestor a neprirodzený tlak, ktorý pociťujú už počas vzletu. Ak ste sa niekedy vydali na dovolenku letecky so svojimi deťmi, zrejme o tom viete svoje. Príbeh rodinky z amerického mesta Cypress chytá za srdce. Počas letu ich malý chlapec s autizmom nedokázal obsedieť. Zasiahnuť museli až letušky.

Let bol príliš dlhý

Lori Gabrielová, chlapcova matka, v rozhovore pre CNN uviedla, že krátko pred vzletom Braysen uvoľnil bezpečnostný pás na svojom sedadle a chcel sa posadiť na podlahu. „Nedokázala som ho od toho odhovoriť,“ spomína. „Neposlúchal mňa ani svojho otca. Obaja sme sa pokúšali posadiť ho naspäť a zapnúť pás. Začal do nás kopať, kričal a udieral. Vtedy za nami prišla letuška a upozornila nás, že lietadlo nemôže vzlietnuť, pokiaľ nebudú všetci pasažieri sedieť pripútaní.“

Malý Braysen napokon dostal, čo chcel. Nemusel sedieť na sedadle. Foto: Facebook/Lori Gabriel

Matka v stresovej situácii vysvetlila, že jej syn má autizmus a členka posádky sa následne vzdialila. Chcela jej pomôcť, preto sa vrátila s dvoma kolegyňami, aby problém vyriešili. Chlapcovi dovolili sedieť na matkinom stehne, zatiaľ čo otec ho držal za ruku. Keď veľký dopravný prostriedok vzlietol a svetelné upozornenia o povinnom zapnutí pásov zmizli, musela syna pustiť. Neustále sa metal, kričal a udieral všetko navôkol.

Usadili ho na zem a bol pokojný. Foto: Facebook/Lori Gabriel

Pomohlo jej celé lietadlo

„Posádka ho nechala sedieť na podlahe. Jednu pasažierku dokonca kopol, no bola milá, našťastie, a vôbec jej to neprekážalo,“ spomína si Lori. Potom sa malý Braysen rozhodol, že navštívi prvú triedu. Prebehol teda do inej časti lietadla, kde obohatil let ostatných ľudí. Tam opäť kopal do sedadla jedného muža, tomu to však neprekážalo. Predstavil sa Braysenovi a zhovárali sa.

„V prvej triede bol k nemu každý milý. Pýtali sa ho na meno, ukazovali mu fotografie vo svojich telefónoch, nechali ho sedieť, kdekoľvek chcel. Letušky sa neustále uisťovali, čo niečo nepotrebujeme,“ opisuje chlapcova matka.

Lori napísala aj letecká spoločnosť. „Sme šťastní, že naša posádka váš let dokázala spríjemniť. Radi Braysena opäť uvidíme.“ Foto: Facebook/Lori Gabriel

Ešte skôr ako po pristatí opustili lietadlo, žena, ktorú chlapec kopol ako prvú, venovala ustarostenej matke rukou písaný odkaz. „Nikdy nedovoľte, aby ste sa kvôli niekomu cítili nepríjemne, alebo že ste príťaž. Váš chlapec je požehnaním. Boh žehnaj vašu trpezlivosť, vašu lásku, vašu podporu a vašu silu. Pokračujte v bytí super ženou,“ stálo na ňom.

Odkaz, ktorý Lori darovala letuška mimo služby. Foto: Facebook/Lori Gabriel

Obvykle chlapcovi lietanie neprekáža, no toto bol prvý dlhší let, ktorý musel prekonať. Rodina sa vracala zo San Diega, kde bola na dovolenke. Teraz už sú všetci v pokoji domova.