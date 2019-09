TASR

Divadlo Jonáša Záborského uvedie v novej sezóne šesť premiér

Diváci by si podľa slov šéfa divadla nemali nechať ujsť predstavenia z kategórie experimentálnej scény.

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove — Foto: TASR/František Iván

Prešov 2. septembra (TASR) – Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove uvedie v 77. divadelnej sezóne 2019/2020 šesť premiér. Nebude medzi nimi chýbať ani rozprávka pre deti.

„Sú to predstavenia v experimentálnej sále, ktoré sú skôr vážnejšie s istým presahom k divákom, ktorý ich vedie k zamysleniu a poznaniu. Samozrejme, ponúkneme divadlo, ktoré je oddychové, zábavné, napríklad muzikál Sugar v Historickej budove DJZ. Budeme sa snažiť myslieť na všetky vekové a sociálne skupiny. Sezónu ukončíme rozprávkou Medovníkový domček, čiže myslíme aj na najmenších," uviedol v pondelok po oficiálnom otvorení sezóny riaditeľ DJZ v Prešove Ján Hanzo.

Diváci by si podľa jeho slov nemali nechať ujsť predstavenia z kategórie experimentálnej scény - Šteňa alebo Misery. „Ďalej v historickej budove predstavenie Sugar (Niekto to rád horúce), ktoré bude so živou hudbou,. Pre všetkých, ktorí majú radi swing, živú hudbu a spev naživo, to je to pravé. Veľmi zaujímavé predstavenie bude aj Kráľova reč, ktoré mohli diváci vidieť v slávnom filme," priblížil Hanzo.

„O niektoré tituly sme mali záujem už dlhšiu dobu, takže sme bojovali o autorské práva a niektoré sme dolaďovali v rámci toho, že máme dosť početnú omladinu v našom súbore. Preto sme si hľadali tituly, kde by sa uplatnili. Tak nám z toho vyšla táto "filmová" sezóna, dá sa to tak nazvať," doplnil umelecký šéf divadla Michal Náhlik.

V sezóne 2019/2020 divadlo ponúkne hru Šteňa od Jánosa Háaya, hru Sugar, ktorej autormi sú Peter Stone, Jule Styne a Bob Merill. Ďalej to bude hra Misery od Williama Goldmana, Ťapákovci od Boženy Slančíkovej-Timravy, Kráľová reč od Davida Seidlera a Medovníkový domček od Michala Náhlika.

V uplynulej sezóne 2018/2019 DJZ ponúklo 204 predstavení, z toho desať bolo predstavení na zájazde. Okrem toho v divadle hosťovalo 11 súborov. Návštevnosť dosiahla takmer 95.000 ľudí a celkové tržby predstavovali 482.070 eur.

„Myslím si, že divadlo je, čo sa týka personálnej kondície, veľmi dobré, pretože sme posilňovali súbor. Prichádzajú k nám noví ľudia, čiže funguje to, čo je pre divadlo dôležité. Finančne sme takisto vo vyrovnanom stave. Prešovský samosprávny kraj prispieva pravidelne na našu prevádzku. Snažíme sa zabezpečiť aj vlastné príjmy na veľmi slušnej úrovni," dodal riaditeľ DJZ.