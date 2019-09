TASR

Atalanta potvrdila odchod Martina Škrtela, angažovala Kjaera

Bývalý slovenský reprezentant pôsobil v treťom tíme uplynulého ligového ročníka iba tri týždne.

Na snímke Martin Škrtel — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bergamo 2. septembra (TASR) - Vedenie talianskeho futbalového klubu Atalanta Bergamo potvrdilo v pondelok odchod slovenského obrancu Martina Škrtela. Účastník Serie A na svojej webovej stránke informoval, že s 34-ročným stopérom po vzájomnej dohode ukončil zmluvu.

Bývalý slovenský reprezentant pôsobil v treťom tíme uplynulého ligového ročníka iba tri týždne. V uplynulej sezóne hrával za Fenerbahce Istanbul, s tureckým klubom však nepredĺžil kontrakt a stal sa voľným hráčom. Získala ho Atalanta, kde sa však účastník MS 2010 a EURO 2016 dlho neohrial.

V úvodných dvoch dueloch novej sezóny Serie A do hry nezasiahol. Podľa talianskych médií stáli za jeho odchodom nezhody s trénerom Gian Pierom Gasperinim, týkajúce sa tréningového procesu a taktiky. Kouč neskôr uviedol, že Škrtel mal problém adaptovať sa na hru v trojčlennej obrannej formácii.

Vedenie klubu dokázalo pred skončením prestupového obdobia nájsť na jeho post náhradu, do Bergamy prichádza dánsky stopér Simon Kjaer. Atalanta ho získala na hosťovanie do konca sezóny z FC Sevilla. Tridsaťročný Kjaer sa vracia na Apeninský polostrov po siedmich rokoch, v minulosti obliekal dres Palerma a AS Rím.

Atalanta si v uplynulom ročníku zahrala vo finále Talianskeho pohára, v ktorom prehrala s Laziom Rím 0:2, obsadila 3. miesto v Serii A a v nadchádzajúcej sezóne sa predstaví v skupinovej fáze Ligy majstrov. Jej súpermi budú Manchester City, Šachtar Doneck a Dinamo Záhreb.