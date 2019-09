TASR

Dnes o 16:56 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Ak by padla vláda, prezidentka by zvažovala aj dočasný úradnícky kabinet

Uviedla to v pondelkovej relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.

Zuzana Čaputová — Foto: Facebook/Zuzana Čaputová

Bratislava 2. septembra (TASR) - Ak by na nadchádzajúcej mimoriadnej schôdzi Národnej rady SR padla vláda, prezidentka SR Zuzana Čaputová by zvažovala aj vymenovanie dočasného úradníckeho kabinetu.

Na mimoriadnej schôdzi chce opozícia vysloviť nedôveru premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) za to, že neodvolal Moniku Jankovskú z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti. „Zvažovala by som všetky ústavné možnosti. Jednou z nich je naozaj vymenovanie dočasnej úradníckej vlády. Veľmi by záležalo od viacerých faktorov," povedala Čaputová v Rádiu Expres.

Čaputová sa tiež dotkla medializovaných informácií o údajnej komunikácii obvineného Mariana Kočnera s viacerými osobami, medzi nimi aj Jankovskou. „To, o čom sa tu bavíme, tie zverejňované správy z komunikácie medzi pánom Marianom K. a predstaviteľmi justície, alebo spravodlivosti a ďalších orgánov, to je veľký problém. My sme stále z hľadiska dôveryhodnosti, ako Slovenská republika na chvoste Európskej únie. Naši ľudia nedôverujú justičným orgánom v extrémnej miere," skonštatovala hlava štátu.