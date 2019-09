TASR

Letná turistická sezóna vo Vysokých Tatrách prekonala návštevnosť z minulého roku

Región Vysoké Tatry sa aj toto leto stal cieľovou destináciou pre tisícky dovolenkárov, čísla návštevnosti prekonali výsledky z minulého roka.

Na snímke pohľad na Slavkovský štít (2 452 metrov nad morom) vo Vysokých Tatrách — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Vysoké Tatry 2. septembra (TASR) - Letné prázdniny sa síce oficiálne skončili, podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Veroniky Littvovej však turistická sezóna v Tatrách pokračuje ďalej.

„Hoci oficiálne štatistiky za prázdninové mesiace zatiaľ k dispozícii nemáme, priebežné indície jasne hovoria, že pôjde o silnejšiu turistickú sezónu, ako to bolo vlani. Leto 2019 bolo v tatranskom regióne výrazne lepšie ako v roku 2018, ktoré malo vzhľadom na veľmi daždivé počasie v júni približne len o jedno percento vyššiu návštevnosť ako leto rok predtým," skonštatovala Littvová. Dodala, že predbežné čísla potvrdzujú trend rastu návštevnosti ako ubytovaných hostí, tak aj jednodňových návštevníkov v regióne.

„Leto 2019 však vykazuje až osempercentný nárast počtu ubytovaných návštevníkov v Tatrách oproti tomu vlaňajšiemu, čo predstavuje celkový počet okolo 115 000 ubytovaných hostí. Výrazný nárast nastal aj u jednodenných návštevníkov Tatier, ktorých počty sa odhadujú až na 700.000. Presné údaje však potvrdí po spracovaní dát až štatistický úrad," konkretizovala Littvová.

Výrazne lepším mesiacom aj vďaka peknému slnečnému počasiu bol podľa nej august, ktorý je už tradične najsilnejším mesiacom roka, navyše v júli boli časté búrky z tepla. Hotelieri hlásili v júli obsadenosť približne 60 percent, v auguste sa zvýšila na viac ako 80 percent. Toto leto zaznamenali aj značný nárast počtu cykloturistov.

Podľa Littvovej mali v regióne veľký úspech jednotlivé podujatia, ktoré Tatranci zorganizovali, a pozitívne ovplyvnili návštevnosť. „Spomeňme napríklad podujatia, ako Viva Italia, Tatranské kultúrne leto, Benátsku noc, Festival Šengenský poludník, Altanfest, Stretnutia či Night Run, Štrbskú športovú smršť, Ľudové umelecké remeslá, ale aj Rezbárske sympózium. Medzi tradičné akcie patria aj Svište na Plese, Medvedie dni a Made in Slovakia. Zaujal tiež festival Tatra Flowers," vymenovala podujatia organizované OOCR a jej partnermi Littvová.

Dodala, že čo sa týka národnostného zastúpenia ubytovaných návštevníkov Tatier, najviac bolo Slovákov s osempercentným nárastom oproti roku 2018, za nimi nasledovali Česi, Poliaci, Maďari, Ukrajinci a Nemci. Z týchto piatich destinácií mali toto leto oproti minulému roku českí návštevníci nárast desať percent, Poliaci a Ukrajinci päť percent a Maďari dokonca 15 percent. Iba v prípade nemeckých návštevníkov zaznamenali Tatranci mierny pokles.

„Drobné nárasty sme zaznamenali aj u menej početných návštevníkov, ktorých bolo možné stretnúť v Tatrách, či to už boli ľudia z Izraela, Veľkej Británie či Švajčiarska," dodala Littvová s tým, že po lete je možné potvrdiť, že za prvý polrok 2019 OOCR dosiahla až dvojciferný nárast počtu ubytovaných návštevníkov s nárastom u domácich návštevníkov o 9,24 percenta a u zahraničných návštevníkov o 8,59 percenta. Nárast zaznamenali aj všetky tri samosprávy združené v OOCR.

„O niečo sa znížila priemerná dĺžka prenocovaní turistov v našom regióne. Naopak, zvýšil sa percentuálny nárast tržieb za ubytovanie v rámci celej OOCR až o 12,59 percenta, čo svedčí o lepšom zhodnocovaní poskytovaných ubytovacích služieb a vyššej efektivite vynaložených nákladov. Počet ubytovacích zariadení narástol až o viac ako 40 percent, no počet lôžok len o 11,5 percenta. Svedčí to o tom, že počet narástol hlavne u malých penziónov a ubytovaní na súkromí, respektíve v apartmánoch, ktoré sa prihlásili na štatistický úrad do Prešova," objasnila Littvová a dodala, že Tatranci hodnotia z hľadiska návštevnosti prvý polrok 2019 a uplynulú letnú sezónu ako veľmi vydarenú.

Všetci však dúfajú, že slovenské veľhory pritiahnu návštevníkov aj počas blížiacich sa jesenných mesiacov, keď ich tam čaká príjemné a najmä stabilné počasie, vhodné na turistiku či prechádzky.