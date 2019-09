TASR

Dnes o 16:00 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Sevilla získala z West Hamu Javiera Hernandeza

Mexický futbalista Javier "Chicharito" Hernandez prestúpil z West Hamu United do FC Sevilla.

Javier Hernandez ešte v drese Manchestru United — Foto: TASR/AP

Sevilla 2. septembra (TASR) - Španielsky klub to oznámil v pondelok. Tridsaťjedenročný útočník podpísal zmluvu na tri roky. Výšku odstupného nezverejnili. „Chceme poďakovať Chicharitovi za všetko, čo pre nás spravil a prajeme mu veľa šťastia do budúcnosti," citovala agentúra AFP stanovisko "kladivárov".

Hernandez má skúsenosti so španielskou ligou, keď strávil sezónu 2014/2015 na hosťovaní v Reale Madrid. V novom tíme nahradí Wissama Ben Yeddera, ktorý zamieril do AS Monaco a Pabla Sarabiu, ten v lete odišiel do Paríža St. Germain.