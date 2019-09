TASR

Kvalifikácia na EURO 2020: Hamšík sa tešil domov, Chorvátov považuje za favoritov

Stredopoliar, ktorý momentálne pôsobí v Číne, považuje balkánskeho súpera za favorita.

Marek Hamšík — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Šamorín 2. septembra (TASR) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík si želá, aby bol vypredaný štadión v Trnave oporou domáceho tímu v piatkovom zápase E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 s Chorvátskom. Tridsaťdvaročný stredopoliar čínskeho Ta-lienu I-fang považuje balkánskeho súpera za favorita, ktorého sa zverenci Pavla Hapala aj s výdatnou pomocou tribún pokúsia zdolať.

„Chorváti sú vicemajstri sveta, majú tím nabitý obrovskými hviezdami a budú favoriti zápasu. My však hráme doma a vieme, o čo nám ide. Dúfam, že bude plný štadión a ľudia nás poženú za dobrým výkonom. Chorváti majú vysokú kvalitu a istotne sem prídu po tri body, my sa im v tom pokúsime zabrániť. Posledné domáce zápasy boli v našom podaní veľmi dobré, verím, že na ne nadviažeme. Obom tímom ide o veľa, teraz sa láme tabuľka. Musíme sa dobre pripraviť," povedal na reprezentačnom zraze Hamšík, ktorý je na Slovensku už vyše týždňa a nevie si vynachváliť chvíle strávené s rodinou.

„Mal som dosť času a cítim sa oddýchnutý. Dovolenka nebola, ale to mi vôbec neprekáža, pretože som sa tešil domov na rodinu. Aj telo už potrebovalo oddych, pretože v júli a auguste sme odohrali v Číne veľké množstvo zápasov," dodal s 24 gólmi najlepší reprezentačný kanonier, ktorý sa v domácom prostredí udržiaval v kondícii s druholigovým tímom Podbrezovej. „Vždy to tak robím, keď som na Slovensku. Som rád, že mi vychádzajú v ústrety," poďakoval na diaľku.

Na predošlom reprezentačnom zraze sršala z kapitána slovenského výberu energia, ktorú si okrem tréningového procesu preniesol aj do zápasu v Azerbajdžane. V ňom Slováci po výbornom výkone zdolali outsidera E-skupiny presvedčivo 5:1, pričom Hamšík dvoma presnými zásahmi potvrdil extratriedu. Líder slovenského tímu by nedbal, ak by sa situácia spred takmer troch mesiacov zopakovala.

„Dúfam, že výsledkovo aj herne to bude ako naposledy proti Azerbajdžanu. Na reprezentačné zrazy sa vždy teším, najmä teraz po odchode do Číny mi padnú vhod. Užívam si, že môžem byť doma," dodal Hamšík. Po súboji s Chorvátskom čaká Slovákov už o tri dni v Budapešti nemenej dôležitý duel v Maďarsku.