TASR

Platy učiteľov prestávajú byť témou, musíme dbať na kvalitu pedagógov, tvrdí Pellegrini

Premiér sa v pondelok ráno zúčastnil na otvorení nového školského roka na základnej škole v Moste pri Bratislave.

Peter Pellegrini — Foto: Facebook/Peter Pellegrini

Most pri Bratislave 2. septembra (TASR) – Platy učiteľov sa zvyšujú každý rok a do budúcna prestanú byť témou slovenského školstva. Je však potrebné sa viac sústrediť aj na kvalitu prípravy nových pedagógov, aby do škôl prichádzali dobre pripravení učitelia, schopní zvládnuť nároky novej doby.

V obci Most pri Bratislave (okres Senec) to vyhlásil predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý sa v pondelok ráno zúčastnil na otvorení nového školského roka na tunajšej základnej škole.„Postupne smerujeme k želanému cieľu, aby sa plat pedagóga približoval k priemernému platu vysokoškolsky vzdelaného človeka. Ešte to niekoľko rokov potrvá, ale trajektória je správna," vyhlásil premiér.

Špecifická situácia v Bratislave a okolí

Pripomenul, že vláda minulý rok podpísala kolektívnu dohodu, ktorá garantuje na dva roky zvyšovanie platov učiteľov každý rok o desať percent. „Od 1. septembra sa zvýšili platy nastupujúcim pedagógom, pretože potrebujeme motivovať mladých ľudí, aby išli vykonávať pedagogické povolanie. Od januára 2020 sa opäť zvýšia platy pedagogických pracovníkov o desať percent," spresnil Pellegrini.

Priznáva však, že v Bratislave a okolí je v rámci platov učiteľov špecifická situácia a bude potrebné hľadať spôsob, ako to riešiť. „Ukazuje sa to nie len v školstve. Rovnaký problém plošného odmeňovania na Slovensku evidujeme aj v silových zložkách, napríklad v polícii. Plat, ktorý sa vypláca, inak pôsobí v Banskej Bystrici, Lučenci a inak v Bratislave, kde náklady na život sú úplne odlišné," povedal premiér.

Čo sa môže stať?

Motivačný príspevok na zvýšenie platov nastupujúcich učiteľov platí podľa jeho slov plošne pre všetkých učiteľov na celom Slovensku a nezvýrazňuje aktuálnu situáciu v Bratislave a jej okolí. „Budeme musieť hľadať možnosti kombinácie, či samosprávy vedia a budú schopné zvládnuť financovať zvýšený príplatok pre pedagógov, keď ich potrebujú nájsť a motivovať. Otázne je, či to má robiť vláda, alebo to má byť v kombinácii vláda a samosprávy. To si bude vyžadovať diskusiu," podotkol.

Ak sa bude tento problém prehliadať, podľa Pellegriniho sa môže stať, že v Bratislave nebudú chcieť za aktuálne platy pracovať ani učitelia, ani policajti. „Toto sú výzvy, ktoré stoja pred aktuálnou i budúcou vládou," poznamenal.

Pellegrini verí, že slovenské školstvo sa bude vyvíjať dobrým smerom. Upozornil však, že to, ako bude vyzerať, nezáleží len od ministerky školstva a pracovníkov na ministerstve. „Bude vyzerať tak, ako si každý jeden, kto v ňom pracuje, počínajúc vychovávateľmi, cez učiteľov, riaditeľov, zriaďovateľov, vyhrnie rukávy a prispeje k zlepšovaniu školstva na Slovensku," vyhlásil premiér.