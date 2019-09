Dominika Pacigová

Policajt hrdinom: Dramatické video ukazuje záchranu bábätka, ktoré prestalo dýchať

Policajt neváhal ani sekundu a chlapčeka začal oživovať.

SCOTTSVILLE 3. septembra - Policajný dôstojník neváhal ani sekundu a rozhodol sa pomôcť 19-mesačnému chlapčekovi, ktorý prestal dýchať. Aiden zmodrel a jeho telo bolo na dotyk chladné. Rýchla pomoc mu však zachránila život.

Neváhal ani sekundu

Aiden má iba devätnásť mesiacov. 21. augusta prestal dýchať. Jeho mama sa zľakla a ihneď volala na tiesňovú linku. Na miesto prišli policajti v čase, keď bol chlapček modrý, uvádza portál CNN.

Policajný dôstojník James Talbott však neváhal ani sekundu a ihneď začal chlapčeka zachraňovať. Potľapkal ho po chrbte, položil na zem a začal ho oživovať. Prestal až v momente, keď začal plakať.

Zachránil mu život

Tento hrdinský čin zachytila Jamesova kamera. Policajti zverejnili video na sociálnej sieti so súhlasom Aidenových rodičov. „Myslíme si, že ak by Talbott nezačal oživovať Aidena, nemusel by prežiť,“ napísala polícia na sociálnej sieti.

Mama nazvala policajta zo štátu Kentucky hrdinom. Je mu nesmierne vďačná. „James Talbott je skutočným hrdinom a verím, že ostaneme v kontakte,“ napísala mamička na Facebooku.

Činy policajta však neostali bez povšimnutia. Získal ocenenie a bol nominovaný na SPD Lifesaving medal, ktorú by mal dostať na budúci rok.