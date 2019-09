TASR

Dnes o 12:36 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Na súťaži Papradňanský boľceň si zmeralo sily 26 traktoristov

Podľa starostu Papradna Romana Španihela si v troch kategóriách zmeralo sily 26 súťažiacich.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Lýdia Vojtaššáková

Papradno 1. septembra (TASR) – Absolútnym víťazom súťaže doma robených traktorov Papradňanský boľceň sa v nedeľu v Papradne v okrese Považská Bystrica stal Marek Špánik z Brezian z okresu Žilina.

„Aby bola súťaž objektívna, robíme kategórie 4x4, 4x2 a špeciály. Každý rok je nová trať, aby to nebolo jednotvárne. Máme tu močaristý priestor a napriek tomu, že je sucho, v ňom je stále voda," vysvetlil starosta Španihel.

„Na tomto ročníku sme dali kombináciu trať na rýchlosť a ťahanie 18-tonovej tatry do mierneho svahu. Z našej obce sme mali iba dvoch zástupcov, väčšina súťažiacich bola zo stredného Slovenska," uviedol Španihel.

Súťaž podľa neho pomenovali po typickom papradňanskom názve pre spojovacie zariadenie vlečky a traktora. „V podstate ju vymysleli naši hasiči. Sme silná obec na domáce traktory, aj chalani sú tu väčšinou technické typy. Tak sme sa do toho pustili a uchytilo sa to. Je to rodinná akcia s rôznymi atrakciami, ktorú v nedeľu navštívilo zhruba 8000 ľudí," dodal starosta Papradna.