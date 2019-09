Kristián Plaštiak

Dnes o 14:09 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Slovenský film bodoval v USA: Stal sa najlepším dokumentom na prestížnom festivale

Porota ocenila najmä odvahu, s ktorou sa tvorcovia otvorene pustili tabuizovanej témy konca života a eutanázie. Film najbližšie čaká uvedenie na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov DocsMX v Mexico City.

— Foto: TS

BRATISLAVA 2. septembra - Film Dobrá smrť mal americkú premiéru v oficiálnej súťaži Montgomery International Film Festival v štáte Maryland na východe USA ako jediný zástupca zo Strednej a Východnej Európy a rovno získal cenu za najlepší dokumentárny film. Porota ocenila najmä odvahu, s ktorou sa tvorcovia s režisérom Tomášom Krupom otvorene pustili tabuizovanej témy konca života a eutanázie. Film najbližšie čaká uvedenie na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov DocsMX v Mexico City aj na festivale o ľudských právach Inconvinient Films vo viacerých mestách Litvy. Na jeseň bude snímka súťažiť na dvoch domácich festivaloch – Cinematik a Jeden svet.

Slovenská stopa vo svete filmu

„Dobrá smrť je výnimočný film o veľmi silnej, avšak stále veľmi tabuizovanej a nepreskúmanej téme. Osobne sme cítili, že režisér a tvorcovia filmu odviedli vynikajúcu prácu pri prezentovaní námetu, vývoja príbehu a emócií v celom filme. Odvaha tvorcov filmu, ako aj jednotlivcov, ktorých život a voľby boli vo filme preskúmané, si zaslúži obrovské UZNANIE, pretože to nie je niečo, čo by väčšina z nás otvorene a bez cenzúry zdieľala so svetom. Veľmi odvážny výber a umelecké spracovanie takej bolestnej témy a zároveň zobrazenie krásy, prijatia a nádeje,“ uviedla vo svojom rozhodnutí šesťčlenná medzinárodná porota.

Tvorcovia slovenského filmu Dobrá smrť. Foto: TS

Film žne úspech po svete

Montgomery International Film Festival premietol film pre amerických divákov a porotu celkom štyrikrát. Tvorcov na festivale zastúpil syn hlavnej predstaviteľky Simon Convey, žijúci dlhodobo v USA v susednom štáte Virginia, a osobne uviedol jednu z projekcii spojenú s diskusiou. Témou tohtoročného festivalu bol „Návrat k Art House filmom“ s cieľom rozvíjať komunitu tvorcov slobodného myslenia, ktorí posúvajú hranice obrazu a zvuku v snahe dosiahnuť celosvetové povedomie o tejto dôležitej umeleckej forme.

Snímka interpretuje príbeh Angličanky Janette Butlinovej. Foto: TS

Festival sa uskutočnil v multikine AMC (pôvodne skratka pre American Multi-Cinema) od 18. do 25. augusta 2019, pričom AMC je najväčší reťazec kín na svete aj v Spojených štátoch, predstavuje 2 200 kinosál v 244 kinách v Európe a viac ako 8 200 kinosál v 661 kinách v USA.

Vo videu nižšie si môžete pozrieť upútavku na film Dobrá smrť.

Ocenenie patrí niekomu inému

„Samozrejme, teší ma, že film takto hlboko zasiahol aj americké publikum a festivalovú porotu, ktorá našu prácu ocenila. Osobne som poctený vyjadrením poroty, ktorá nám cenu udelila nielen na základe filmárskeho spracovania, ale aj prístupu ku kontroverznej téme. Je to pre mňa potvrdením toho, že sa nám podarilo osud Janette Butlin spracovať citlivo a dôstojne. Som mimoriadne rád, že sa projekcie na festivale osobne zúčastnil Simon, ktorý vo filme vystupuje popri svojej matke a odpovedal priamo divákom na ich otázky. Bola to jedinečná príležitosť dozvedieť sa o procese vzniku filmu a o ťažko predstaviteľnej, rodinnej skúsenosti z iného pohľadu, z pohľadu priameho účastníka,“ povedal režisér a producent Tomáš Krupa. „Táto cena predovšetkým patrí veľkej duši, akou bola Angličanka Janette Butlin, vďaka ktorej sme mali to privilégium byť dokumentaristami a svedkami jej silného príbehu. Je to v prvom rade jej film,“ dodal.

Režisér a producent Tomáš Krupa. Foto: TS

Skutočný príbeh nevyliečiteľne chorej Angličanky Janette mal premiéru v marci tohto roku, na českom Festivale dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svět získal Cenu Poroty v Českej súťaži a zároveň ho diváci ohodnotili ako tretí najlepší film festivalu. Snímka sa k českým divákom vráti na jeseň, presne 17. októbra vstupuje do oficiálnej kino distribúcie. Televízia ARTE – koprodukčný partner filmu – odvysiela film v Nemecku, Francúzsku, Belgicku i vo Švajčiarsku. Film zakúpila pre svoj filmový festival a televízne vysielanie juhokórejská EBS (Educational Broadcasting System), ázijská premiéra v krajine s 52 miliónmi obyvateľmi sa uskutočnila 20. augusta 2019 v rámci festivalu EIDF.

Snímka Dobrá smrť odtabuizováva kontroverznú tému asistovanej smrti. Foto: TS

V októbri a novembri sa film predstaví za osobnej účasti režiséra na festivale o ľudských právach Inconvinient Films vo Vilniuse v Litve. Medzinárodný súťažný festival sa koná v dvanástich mestách Litvy. V rovnakom období bude film figurovať aj na programe 14. ročníka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov DocsMX v Mexico City. Výberová komisia prijala 1 382 dokumentárnych filmov, Dobrú smrť vybrala, pretože „odráža kvalitu a talent, ktorý naďalej posilňuje dokumentárnu tvorbu a medzinárodné uznanie DocsMX“.

Film Dobrá smrť bude na jeseň súťažiť aj na dvoch domácich festivaloch – na Cinematiku v kategórii Cinematik.doc a na jubilejnom 20. ročníku Jedného sveta v súťaži o najlepší SK a CZ dokumentárny film.

Anglický plagát filmu Dobrá smrť. Foto: TS

Za vznikom stojí viacero krajín

Film Dobrá smrť je koprodukciou Slovenska – Česka – Francúzska – Nemecka – Rakúska. Prináša skutočný príbeh nevyliečiteľne chorej Janette, ktorá by rada ukončila svoj život dôstojne, preto sa rozhodne pre dobrovoľnú, lekárom asistovanú smrť. Keďže tú vo Veľkej Británii, kde žije, úrady neumožňujú, rozhodne sa odcestovať do Švajčiarska. Cestu musí naplánovať skôr než jej to rýchlo postupujúca choroba znemožní. Syn Simon, ktorý po nej zdedil svalovú dystrofiu, má pre matkino rozhodnutie viac pochopenia než dcéra Bridget.

Čo o filme povedala filmová teoretička Mária Ferenčuhová? Foto: Jaro Ridzoň

Filmový štáb pracoval v zložení; kamera: Ondřej Szollos, strih: Peter Kudlička, zvukový dizajn: Miloš Hanzély, dramaturgia: Arash T. Riahi, Stephan Krumbiegel, Olga Sommerová, námet a scenár: Tomáš Krupa, Lukáš Hanulák, výkonná producentka: Henrieta Cvangová.

Režisér snímky v spoločnosti kameramana Ondřeja Szollosa. Foto: TS

Ide o druhé dielo režiséra

Hoci dlhometrážny film Dobrá smrť vznikol v slovensko-česko-francúzsko-nemecko-rakúskej koprodukcii, o realizáciu projektu sa postarala slovenská filmová produkčná spoločnosť HAILSTONE. Majoritným producentom a režisérom filmu je Tomáš Krupa, ktorý debutoval dlhometrážnym dokumentom ABSOLVENTI: Sloboda nie je zadarmo (2012). Na vzniku filmu sa ďalej koprodukčne podieľal český koproducent Masterfilm a rakúsky koproducent Golden Girls Film, Rozhlas a televízia Slovenska, televízia ARTE G.E.I.E., Česká Televízia, s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu SR a Státního fondu pro podporu kinematografie ČR. Nakrúcalo sa v rokoch 2016-2018 vo Veľkej Británii, USA a vo Švajčiarsku. Film je realizovaný v anglickom jazyku.