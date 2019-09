Klaudia Fiolová

Dnes o 10:50 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Greta Thunberg o Aspergerovom syndróme: To, že som iná, je moja superschopnosť

Aktivistka otvorene prehovorila o svojich pocitoch a diagnóze.

Mladá aktivistka sa v New Yorku pripojila k stovkám ďalších tínedžerov, ktorí demonštrovali pred centrálou Organizácie Spojených národov — Foto: TASR

ŠTOKHOLM 2. septembra - Len 16-ročná švédska aktivistka sa zapísala do histórie vďaka svojim názorom a skutkom. O Aspergerovom syndróme, ktorý má, veľa nehovorí na verejnosti. Podľa jej názoru to neovplyvňuje jej skutky. Prednedávnom pricestovala do New Yorku, aby sa zúčastnila klimatického samitu. Keďže Greta necestuje lietadlom a využíva maximálne vlakovú dopravu, do USA dorazila bezemisnou loďou. Zvolila si tak najekologickejšie riešenie, aby poukázala na to, že jej na osude našej planéty naozaj záleží.

Na adresu mladej aktivistky prichádza mnoho komentárov a nielen pozitívnych. Mnohí ju odsudzujú práve kvôli jej zdravotnému stavu. Ona sa však rozhodla vyjadriť verejnosti svoje pocity a opísala, čo pre ňu Aspergerov syndróm znamená. Na jej Instagramovom profile sa objavil príspevok, kde vysvetľuje, v čom je iná od ostatných. „Ak tvoji nepriatelia poukazujú na tvoj vzhľad a na to, v čom sa líšiš od ostatných, znamená to jediné. Nemajú sa čoho iného chytiť. A to je presne ten moment, keď si uvedomíš, že si vyhral," týmito slovami začala Greta svoj príspevok. „Diagnostikovali mi Aspergerov syndróm, čo znamená, že sa trošku líšim od ostatných. A aby som to uviedla na správnu mieru, to, že som iná, je moja superschopnosť. To, že som nehovorila dlho na verejnosti o mojej diagnóze neznamená, že sa za ňu skrývam. Je to preto, lebo veľa ľudí si myslí, že je to choroba, alebo že je to niečo negatívne. Verte mi, mala som kvôli tomu v minulosti aj ja obavy. Pred nástupom do školy som mala menej energie, nemala som kamarátov a mala som problém s niekým prehovoriť. Sedela som sama doma a mala som ťažkosti s jedením," otvorila sa Greta na svojom Instagrame.

Všetky jej obavy a ťažkosti ale zmizli, keď pochopila, aké je jej poslanie na tomto svete. Už sa nebojí toho, čo si o nej ľudia pomyslia a netrápia ju ani negatívne komentáre. Pod príspevok pridala aj rôzne skratky (hashtagy), ktoré poukazujú na jej zdravotný stav. Mnoho ľudí, ktorí s ňou nielen súhlasia, ale sa s ňou aj stotožňujú, vyjadrili podporu a súhlas s jej názorom. Aj samotná nórska princezná sa priklonila na jej stranu a napísala: „Nenechaj sa nikým vystrašiť. Svet potrebuje takých ľudí, ako si ty." Ako uvádza portál Independent, autistickí ľudia sú mnohokrát inteligentnejší a vnímajú svet z iného uhľa pohľadu.

Švédska environmentálna aktivistka sa preplavila cez Atlantický oceán na jachte s nulovými emisiami Foto: TASR

Pri príchode do Manhattanu mala krátky prejav, kde rozprávala o tom, že aktivisti musia držať spolu a musia byť vytrvalí. Len ľudia, ktorí sú schopní stáť za svojím názorom a pevne veriť, vedia urobiť zmeny. „Cesta je niekedy ťažká a beznádejná. Ak sa spojí ale dosť ľudí a bojujú spolu za dobrú vec, zmena môže nastať," povedala odhodlane.