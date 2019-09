Kristián Plaštiak

Mladík vie, ako zabrániť topeniu ľadovcov. Jeho ambiciózny plán môže zachrániť planétu

Svet stojí na pokraji katastrofy. Klimatické zmeny znamenajú zmeny všetkého druhu. Roztopené ľadovce ohrozujú krajiny s nízkou nadmorskou výškou. Ak by sa roztopili všetky ľadovce sveta, Holandsko by úplne zmizlo.

— Foto: reprofoto Youtube

BRATISLAVA 2. septembra - Stúpajúca vodná hladina predstavuje hrozbu pre celý svet. Riešením by mohlo byť opätovné zaľadnenie ľadovcov v polárnych oblastiach. Uplynulý ročník ASA Medzinárodnej dizajnovej súťaže sa niesol v duchu dlhodobo udržateľných a obnoviteľných zdrojov. Projekt, o ktorom vás informujeme, získal druhé miesto. Správu prinieslo CNN.

Zachráňme ľadovce

Fris Rajak Kotahatuhaha, 29-ročný architekt, vedie skupinu vedcov, ktorá vytvorila ponorné plavidlo schopné vytvoriť šesťuholníkové ľadovce široké 16 metrov. Nápad získal strieborné ocenenie na prestížnej medzinárodnej súťaži.

„Bohatšie krajiny si môžu dovoliť minúť milióny na svoju ochranu. Čo však menej bohaté krajiny, ktoré ohrozuje stúpajúca morská hladina,“ zamýšľa sa Kotahatuhaha. „Je to problém, ktorému čelí celý svet. Máme však rozdielny prístup,“ povedal pre CNN.

Úbytok ľadovcov postihol aj živočíšnu ríšu. Ľadové medvede strácajú „pôdu pod labami“. Foto: Wikimedia CC

Ľadové bábätká

Celý proces záchrany by prebiehal nasledovne: Špeciálne plavidlo sa ponorí pod hladinu a jeho centrálnu „dutinu“ naplní morská voda. Soľ sa odfiltruje, čím sa zvýši teplota tuhnutia. Takýto ľadovec by sa vnútri tvoril mesiac, potom by bol vypustený. Ľadové bábätká, ako vytvorené ľadovce nazýva Kotahatuhaha, by sa primkli k „ozajstným“ ľadovcom.

Ozývajú sa kritici

Andrew Shepherd, profesor Pozorovania Zeme na univerzite v anglickom Leedsi, v rozhovore pre CNN vyslovil podporu projektu: „Ide o zaujímavé inžinierske riešenie, no nahradenie množstva polárneho ľadu, ktoré zmizlo počas uplynulých štyroch dekád, by si vyžiadalo desať miliónov ponoriek.“

Takýto plán je finančne naozaj veľmi náročný. Vyžadoval by spojenie svetových veľmocí, no potenciál projekt rozhodne má.

Arktické ľadovce ustúpili o niekoľko percent. Vedci predpokladajú, že do roku 2100 poklesne celková teplota Arktídy. Foto: Wikimedia CC

Svet po roztopení ľadovcov

Na mape nižšie môžete vidieť, ako by vyzerala naša planéta, ak by sa všetky ľadovce roztopili. Najviac postihnutými oblasťami by sa stali Britské ostrovy, severné Francúzsko, Nemecko a Poľsko. More by úplne zaplavilo Belgicko, Holandsko a pobaltské štáty (Estónsko, Lotyšsko, Litva).

Mimo Európy by voda zaplavila strednú časť Brazílie, časť Argentíny a Čile. Vo vnútrozemí Austrálie, Grónska a Ruska by sa vytvorilo more. Poznačený by bol aj „Čierny kontinent“. Africké pobrežie by sa zúžilo.