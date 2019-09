Fortuna liga: Dunajská Streda si v šlágri jasne poradila so Slovanom

Dunajská Streda 1. septembra (TASR) - Obhajca titulu ŠK Slovan Bratislava utrpel prvú prehru vo futbalovej Fortuna lige. V nedeľňajšom šlágri 7. kola prehral na pôde FC DAC 1904 Dunajská Streda vysoko 2:5 a je na druhom mieste tabuľky o tri body za vedúcou Žilinou. Domáci znížili odstup na Slovan na tri body.

Obe mužstvá sa pustili do seba už od úvodu. Vážna šanca prišla na strane hostí, Villarova strela z hranice pokutového územia však skončila vedľa. V 17. minúte bol hosťujúci Moha faulovaný v pokutovom území a nariadenú penaltu Šporar premenil – 0:1. V 24. minúte po centri hlavičkoval na bránu K. Vida, ale Greif bol na mieste. V 31. minúte sa k priamemu kopu z 25 metrov dostali domáci, ale Fábry zo sľubnej pozície namieril vedľa.

Prvá polhodina priniesla viac bojovnosti. V 35. minúte De Kamps stiahol K. Vidu v gólovej šanci v pokutovom území, za čo hráč Slovana videl červenú kartu. Nariadený pokutový kop Davis premenil na 1:1. V 40. minúte po prihrávke K. Vidu sa snažil z prvej zakončiť Ramirez, strela však bola zblokovaná. V nadstavenom čase prvého polčasu išli domáci do vedenia, keď Blackmanovu prihrávku z pravej strany poslal do siete K. Vida.

Druhý polčas začali obe mužstvá aktívne. V 49. minúte Mohovu strelu z päťky reflexne vyrazil Jedlička, o minútu neskôr Villarovu strelu Jedlička pokryl. V 52. minúte DAC zvýšil svoje vedenie, keď sa po Davisovom centri hlavou presadil Ramirez. O 3 minúty neskôr po Villarovom rohovom kope Abena hlavou poslal loptu do siete na 3:2.

V 60. minúte z hranice pokutového územia vyskúšal strelu K. Vida, ale Greif bol na mieste. V 68. minúte domáci opäť zvýšili svoje vedenie. Po Ramirezovej prihrávke Fábry z prvej poslal loptu do siete na 4:2. Na druhej strane po Šporarovej prihrávke Danielovu strelu zblízka vyrazil Jedlička. V 75. minúte DAC pridal piaty gól.

Ramirez ušiel na ľavej strane a z ostrého uhla poslal loptu do siete. V 82. minúte Daniel získal loptu od Davisa pred pokutovým územím, obišiel aj Jedličku, ale domáci brankár sa stihol vrátiť do prázdnej bránky a Danielovu šancu zneškodnil. V 87. minúte po priamom kope ešte pohrozil hlavou Ljubičič, lopta však letela nad.

Hlasy po zápase:

Peter Hyballa, tréner DAC: „Gratulujem Slovanu k postupu do skupinovej fázy Európskej ligy. Vo štvrtok som fandil, som rád, že aspoň jedno mužstvo bude hrať skupinovú fázu. Našou predstavou bolo hrať pressing. Greif posielal dlhé lopty, cieľom bolo získať lopty po zemi, mať prevahu v strede a na krajoch. Vďaka Davisovi a Blackmanovi sa to darilo. Často hovorím o rock and roll futbalovom štýle, k tomu treba mať aj sebadôveru. Je dôležité, že keď sme išli dopredu, fungovala aj defenzíva. Slovan má kvalitných hráčov, treba, aby sme ich ustrážili v defenzíve. Bol to dobrý futbal. V menej úspešnom období, keď sa nám nedarilo získať body, veľakrát sme hovorili o štýle mužstva, ale museli sme zostať pokojní. Vývoj je dôležitejší ako výsledky."

Ján Kozák ml., tréner Slovana: „Dnes by tu mal sedieť niekto iný miesto mňa. Padlo veľa gólov a to je všetko odo mňa."