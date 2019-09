TASR

ME vo volejbale: Húževnaté Slovenky skončili v osemfinále pred rekordnou návštevou

Slovenské volejbalové reprezentantky ukončili účinkovanie na ME v osemfinále.

Na snímke slovenský tím počas prestávky počas osemfinálového stretnutia Slovensko - Taliansko — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 1. septembra (TASR) - V nedeľňajšom domácom dueli podľahli v Bratislave vicemajsterkám sveta z Talianska za 82 minút 0:3. Duel sledovalo 6430 divákov, čo je slovenský volejbalový rekord. Najviac divákov sa predtým zúčastnilo na prípravnom zápase mužov Slovensko - Poľsko v októbri 2015 v Bratislave, ktorý videlo 6000 fanúšikov.

Zverenky Marca Fenoglia držali s favoritom duelu krok, odohrali s ním tri vyrovnané sety, ale v koncovke mali Talianky zakaždým viac síl. Vo štvrťfinále narazia zverenky Davida Mazzantiho v stredu 4. septembra v poľskej Lodži na Rusko.

Pre slovenské volejbalistky to bola prvá účasť vo vyraďovačke na ME. Predtým sa predstavili na európskom šampionáte v rokoch 2003, 2007 a 2009, vo všetkých troch prípadoch stroskotali v základnej skupine.

Osemfinále /Bratislava/: Taliansko - Slovensko 3:0 (20, 23, 20) zápas trval 82 minút, rozhodovali: Marques Ferreira (Portug.) a Aro (Fín.), 6430 divákov Taliansko: Sorokaiteová 16, Malinová 1, Folieová 7, Chirchellová 7, Syllaová 8, Egonuová 17, libero De Gennarová 0 (Danesiová 0, Fahrová 2, Bosettiová 1) Slovensko: Koseková 0, Palgutová 6, Pencová 0, Herelová 3, Radosová 9, Kostelanská 10, libero Španková 0 (Hrončeková 1, Szabóová 0, Kijaková 4) Rusko - Belgicko 3:1 (22, 15, -21, 22) zápas trval 103 minút, rozhodovali: Marques Ferreira (Portug.) a Aro (Fín.), 2100 divákov

V prvom sete Talianky od úvodu viedli, ale v prostrednej pasáži po podaní Herelovej bol stav 10:10. Favorit duelu však potom zlepšil hru v útoku a napriek veľkej bojovnosti zvereniek Fenoglia triumfoval za 25 minút 25:20.

Slovenky začali lepšie druhý set, viedli v úvode 3:1 a udržiavali si náskok. Talianky však neskôr vyrovnali na 7:7 a po smeči Kostelanskej do autu viedli 8:7. Potom však prišli chvíle slovenských reprezentantiek, opäť sa dostali do vedenia 12:9, no ich súperky sa znova dotiahli. Dramatickú koncovku napokon lepšie zvládli Talianky, druhý set získali v pomere 25:23.

V treťom sete to už bola jasná záležitosť favorita. Napriek obrovskej bojovnosti Sloveniek ho Talianky zvládli za 29 minút 25:20.