TASR

Dnes o 06:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní US Open: Djokovič titul v New Yorku neobháji, osemfinále s Wawrinkom skrečoval

Srbský tenista Novak Djokovič neobháji titul na grandslamovom turnaji US Open.

Novak Djokovič musel zápas so Stanom Wawrinkom v osemfinále US Open skrečovať — Foto: TASR/AP

New York 2. septembra (TASR) - V pozícii nasadenej jednotky skrečoval osemfinálový zápas proti Švajčiarovi Stanovi Wawrinkovi za stavu 4:6, 5:7, 1:2 v treťom sete pre problémy s ľavým ramenom. Napriek prehre zostane lídrom svetového rebríčka ATP. Wawrinka, newyorský šampión z roku 2016, sa vo štvrťfinále stretne s piatym nasadeným Rusom Daniilom Medvedevom.

Švajčiar nasadený na turnaji ako číslo 23 predviedol proti Djokovičovi skvelý tenis. Hral rýchlo a agresívne, skvele podával a po druhom servise Srba výborne returnoval. V druhom sete síce prehrával 1:4, no podarilo sa mu otočiť nepriaznivý vývoj, keď zničil súpera svojou veľkou zbraňou - jednoručným bekhendom.

Pred začiatkom tretieho setu si Djokovič nechal rozmasírovať boľavé ľavé rameno, no rozbehnutého Švajčiara už nedokázal zastaviť. Za stavu 1:1 po sérii nevynútených chýb prišiel opäť o servis a následne za piskotu tribún zápas skrečoval.

Stan Wawrinka v zápase s Novakom Djokovičom Foto: TASR/AP

Sklamaný Djokovič

Wawrinka mal z postupu medzi elitnú osmičku radosť. Mrzelo ho však, že nezvíťazil po premenenom mečbale. „Novak je môj veľký kamarát, je to ozajstný šampión. Odohrali sme spolu veľa bitiek. Hral som super tenis a som veľmi rád, že som späť. Po operácii som sa dva roky trápil. Je úžasné, že sa mi podaril takýto comeback a mohol som si zahrať nočný zápas na kurte Arthura Ashea. Ďakujem fanúšikom za podporu. Určite mi pomohlo, že som Novaka v roku 2016 vo finále US Open zdolal. Na kurte som sa cítil fantasticky. Už sa teším na štvrťfinále. Daniil hrá výborný tenis, vyhral turnaj Masters 1000 v Cincinnati… Bude to veľmi náročný súper," uviedol Wawrinka v prvom interviiew.

Djokovič bol veľmi sklamaný, že šanca na zisk 17. grandslamového titulu sa rozplynula tak skoro. „Je to frustrujúce, veľmi frustrujúce. Nie som však prvý ani posledný hráč, ktorý pre zranenie musel vzdať duel na jednom z najprestížnejších športových podujatí na svete. Bolesti v ľavom ramene pociťujem nepretržite už niekoľko týždňov. Niekedy sú intenzívnejšie, niekedy miernejšie. Beriem rôzne prípravky na utíšenie bolesti. Niekedy zaberú, inokedy zasa nie. Na začiatku tretieho setu som cítil, že už nie som schopný udierať do loptičiek s potrebnou presnosťou a razanciou, preto som sa rozhodol zápas skrečovať," povedal Srb pre akreditované médiá.