Dnes o 19:48 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Obrovský drevený megafón znásobuje zvuky lesa. Oddnes je pri Zlatej Bani

Ďalší drevený megafón by mal na východnom Slovensku pribudnúť do dvoch rokov.

Zlatá Baňa 1. septembra (TASR) - Štvormetrový drevený megafón v katastri obce Zlatá Baňa, blízko cyklotrasy spájajúcej Prešov s okolitými dedinami, jeho autori v nedeľu oficiálne sprístupnili verejnosti. Ako pre TASR povedal predseda občianskeho združenia (OZ) Hlas lesa František Baláž, s podobnými projektmi chcú pokračovať.

Atrakcia z dreva váži dve a pol tony a znásobuje zvuky okolia. Je vyrobená zo smrekového dreva a má tvar deväťhranného ihlanu. "Tento objekt koncentruje prichádzajúce zvukové vlny do jedného bodu. Ak človek sedí v drevenom megafóne, výraznejšie počuje zvuky prichádzajúce z prírody, z lesa. Okrem svojej primárnej funkcie ponúka aj ďalšie, jednou z nich je aj využitie na koncerty. V budúcnosti by sa tam mohli konať také menšie komornejšie, prevažne akustické koncerty," dodal s tým, že to vyskúšali počas otváracieho ceremoniálu, keď v ňom vystúpil Pavol Kovaľ zo skupiny Akustika.

Drevený megafón môže vďaka svojim rozmerom podľa Baláža slúžiť v prípade núdze aj ako útulňa, čiže na prenocovanie, alebo ako úkryt pred nepriaznivým počasím.

Autori projektu chcú prilákať ľudí do prírody a podporiť tak turizmus v regióne. "Sme partia mladých chalanov, ktorí od detstva chodia do prírody a postupne vidíme, že sa to z mladšej generácie vytráca. Preto sme začali s propagáciou niektorých miest v prírode, ktoré stoja za pozornosť a možno nemajú takú popularitu ako iné," vysvetlil.

Podľa jeho slov sa inšpirovali študentmi z Estónska a keďže sa na Slovensku takýto projekt doposiaľ nerealizoval, bolo ťažké skontaktovať sa s niekým, kto už drevený megafón staval. "Išli sme do veľkého rizika. Nevedeli sme, či to bude fungovať, či to vôbec bude atraktívne pre verejnosť. Mali sme obavy, keď sme ho stavali, ale našťastie sa to podarilo, aj keď to bolo náročné," uviedol s tým, že vo svojom voľnom čase ho stavalo 15 ľudí a trvalo im to 50 hodín.

OZ Hlas lesa plánuje v budúcom roku menšie projekty, napríklad osádzanie lavičiek. Ďalší drevený megafón by mal na východnom Slovensku pribudnúť do dvoch rokov. Ako Baláž dodal, o vytvorení siete megafónov zatiaľ neuvažovali. "Ale ak by sa projekt uchytil a bol by dopyt, nebránime sa tomu," uzavrel.