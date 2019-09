TASR

Žilina: Na Rozsutec opäť vystúpia na počesť sv. Jána Pavla II.

Na poludnie by sa účastníci mali stretnúť na vrchole Rozsutca, kde sa nachádza aj pamätná tabuľa venovaná sv. Jánovi Pavlovi II.

Ilustračné foto - Malofatranský vrch Veľký Rozsutec, najfotogenickejší slovenský končiar. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 1. septembra (TASR) – Siedmy pamätný výstup na Rozsutec na počesť sv. Jána Pavla II. sa uskutoční v sobotu 7. septembra. TASR o tom informovala metodička Krajskej knižnice v Žiline Božena Sobolová.

Doplnila, že účastníci zo Žiliny a okolia sa môžu do Terchovej dopraviť špeciálnym autobusom, ktorý zabezpečí Žilinský samosprávny kraj s odchodom o 6.40 h z autobusovej stanice v Žiline (nástupište č. 10).

"Cestou do Terchovej sa autobus podľa požiadaviek môže zastaviť aj na ďalších autobusových zastávkach. O 7.30 h sa v kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej bude konať svätá omša, po ktorej sa účastníci autobusom presunú do Štefanovej. Odtiaľ spoločne vystúpia do sedla Medziholie a potom po červenej značke na vrchol Veľkého Rozsutca," vysvetlila Sobolová.

Na poludnie by sa účastníci mali stretnúť na vrchole Rozsutca, kde sa nachádza aj pamätná tabuľa venovaná sv. Jánovi Pavlovi II. "Osadili ju počas prvého pamätného výstupu v roku 2013. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční svätá omša a náhradný turistických program v bezpečných častiach Malej Fatry," dodala metodička Krajskej knižnice v Žiline.

Výstup na Rozsutec pripravili Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, obec Terchová, Horská záchranná služba Malá Fatra, Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, Klub slovenských turistov Žilina a Ksiaznica Beskidzka.