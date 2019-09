TASR

Dnes o 16:41 čítanie na minútu 0 zdieľaní Žilina: Podujatie Spoznaj svoj autobus pripomenulo 70 rokov autobusovej dopravy

Najväčšou atrakciou bol autobus z roku 1968.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 1. septembra (TASR) – Najstaršie i najnovšie autobusy predstavila Slovenská autobusová doprava (SAD) Žilina v nedeľu na štvrtom ročníku podujatia Spoznaj svoj autobus. V areáli žilinského Domu techniky ho pripravila aj pri príležitosti 70. výročia vzniku Československej autobusovej dopravy (ČSAD) v Žiline.

"Cestujúcim predstavujeme celú našu flotilu aj technológie, ktoré dnes v autobusoch využívame. Lákadlom pre návštevníkov sú historické autobusy, ktoré opäť robia okružné cesty po Žiline a môžu si ich pozrieť aj priamo tu," povedal generálny riaditeľ SAD Žilina Peter Pobeha.

Najväčšou atrakciou bol podľa neho autobus z roku 1968. "Podarilo sa nám s priateľmi z Českej republiky doviezť autobus vyrobený vo Vysokom Mýte. Špecialitou autobusu je príves pre 30 cestujúcich s vybavením lôžkovej časti. Cestujúci využívali takéto služby autobusovej dopravy, pretože ubytovanie v hoteli vtedy ešte nebolo štandardom," podotkol generálny riaditeľ SAD Žilina.

Pripomenul, že ČSAD Žilina vznikla v roku 1949. "Vývoj bol postupný a autobusová doprava na Slovensku sa vyvíjala po celý tento čas. Jej najväčší boom datujeme v období 70. rokov minulého storočia, keď sa naozaj prepravovali najväčšie počty cestujúcich v rámci autobusovej dopravy. Všetci si dobre pamätáme preplnený autobus, ľudí čakajúcich na autobus, niekedy aj v ťažkých podmienkach. Nebolo to nič výnimočné," dodal Pobeha.

Zdôraznil, že moderná autobusová doprava sa snaží ponúknuť cestujúcim aj moderné technológie – wifi, klimatizáciu, informačné systémy. "Snažíme sa byť vhodnou alternatívou rozvíjajúcej sa individuálnej dopravy. Máme 300 autobusov a viac ako 560 zamestnancov. Z toho je 480 vodičov," konkretizoval Pobeha.

Jedným z vodičov SAD Žilina je 62-ročný Anton Buček, ktorý najazdil už 1,5 milióna kilometrov bez nehody. "Povolanie je mojím koníčkom. Človek by mal robiť to, čo ho baví. Od začiatku som bol mechanikom, technikom za volantom. Technika je mojím koníčkom a šoférovanie tiež. V dnešnej dobe a premávke je to zodpovedná práca a musí človeka baviť," uviedol Buček.