TASR

Futbal: Kroos nevníma Nemcov ako favoritov na titul na EURO 2020

Zverenci Joachima Löwa privítajú už v piatok 6. septembra reprezentáciu Holandska v súboji C-skupiny kvalifikácie EURO 2020.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Berlín 1. septembra (TASR) - Podľa Toniho Kroosa nie sú futbaloví reprezentanti Nemecka favoriti na zisk titulu na budúcoročných ME a to aj napriek perfektnému štartu do kvalifikačnej C-skupiny. V úvodných troch dueloch si "Nationalelf" pripísali tri víťazstvá, postupne zdolali Estónsko, Bielorusko a Holandsko.

"Stále si myslím, že nám ešte niečo chýba, aby ste nás mohli považovať za favoritov. Domnievam sa však, že od majstrovstiev sveta sme spravili veľký pokrok," citoval denník The World hráča Realu Madrid. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar je zároveň presvedčený, že vypadnutie už v skupinovej fáze MS v Rusku mužstvo mentálne jednoznačne posilnilo. "Naše mužstvo je silnejšie, ako pred šampionátom v Rusku. Mám veľmi dobrý pocit, no musíme sa skonsolidovať a sústrediť na nadchádzajúce kvalifikačné súboje," dodal na záver.

