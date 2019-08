TASR

Dnes o 17:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní Žilina rozmiestni veľkokapacitné kontajnery na zber komunálneho odpadu

Žilinská radnica spustila od 15. júna bezplatnú službu celoročného zberu veľkých a ťažkých spotrebičov bielej techniky.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Martin Baumann

Žilina 31. augusta (TASR) – Veľkokapacitné kontajnery na jesenný zber objemného komunálneho odpadu rozmiestni mesto Žilina v jednotlivých mestských častiach od 3. septembra do 18. októbra. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

Novinkou jesenného zberu je, že kontajnery budú stáť na stojisku len štyri dni počas pracovného týždňa. "Jedným z dôvodov bolo zavedenie zberu objemového odpadu aj v mesiaci jún. Občania tak majú možnosť využiť služby veľkokapacitných kontajnerov dvakrát do roka. Druhým dôvodom bol fakt, že počas víkendov sa odpad hromadil na uliciach, na čo nám chodilo množstvo sťažností," vysvetlil vedúci odboru životného prostredia Mestského úradu v Žiline Andrej Vidra.

Doplnil, že na jednom stojisku v Bánovej a jednom v Závodí bude dva dni umiestnený kontajner s väčšou kapacitou. "Do veľkokapacitných kontajnerov môžu obyvatelia vyhodiť napríklad koberce, nábytok, bytové jadrá, matrace či podlahoviny. Naopak, nepatria sem chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, drobný stavebný odpad, tráva alebo lístie. Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu občania bezplatne odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlmci. Výnimkou sú pneumatiky, tie možno odovzdať len do pneuservisov, prípadne distribútorom pneumatík," upozornila Zigová.

Pripomenula, že žilinská radnica spustila od 15. júna bezplatnú službu celoročného zberu veľkých a ťažkých spotrebičov bielej techniky. "Občania sa môžu jednoducho nahlasovať cez internetovú stránku www.zberelektroodpadu.sk, kde si v sekcii Objednať vyberú mesto Žilina a tu nájdu vypísané najbližšie termíny zberu. V online objednávke treba poskytnúť údaje o type a množstve spotrebičov, ktoré treba odviezť, ako aj svoje kontaktné údaje," uzavrela hovorkyňa mesta Žilina.