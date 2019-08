TASR

Dnes o 13:33 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Rodičia, pozor! Štát vám prispeje na krúžky pre vaše ratolesti

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 31. augusta (TASR) - Mimoškolskú aktivitu detí môžu rodičia uhradiť aj prostredníctvom vzdelávacieho poukazu. Ten má do konca kalendárneho roka nezmenenú hodnotu, a to 3,20 eura na mesiac. Pred začiatkom nového školského roka 2019/2020 to v rozhovore pre TASR potvrdila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).

"Na tento rok je stanovená hodnota vzdelávacieho poukazu v sume 32 eur a mala by vykryť zhruba 60 hodín činnosti vo vzdelávacích alebo záujmových krúžkoch. Ministerstvo tým podporuje všetky deti v záujmovej činnosti a šetrí rodinný rozpočet," priblížila Lubyová.

Ilustračné foto. Foto: TASR/Miroslava Cibulková

Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy najneskôr do 10. septembra. Poukazy prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra.

V septembri 2018 bolo vydaných približne 680.000 vzdelávacích poukazov a prijatých naspäť bolo takmer 560.000 kusov. "Celkovo sa náklady na toto opatrenie ročne pohybujú vo výške 18 miliónov eur," poznamenala Lubyová. Údaje k septembru 2019 budú známe až po skončení zberu dát.

Ilustračné foto. Foto: TASR/Miroslava Cibulková

Vzdelávací poukaz je osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie školskými zariadeniami v hodnote 32 eur (3,20 eur mesačne). Tieto poukazy sú vydávané každému žiakovi a využiť ich môžu na akýkoľvek záujmový krúžok. Nezáleží, či je zriaďovateľom škola, alebo súkromná osoba.