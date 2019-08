TASR

Dnes o 09:48 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Prešovský dopravný podnik otvorí svoje brány pre verejnosť

Počas Dňa otvorených dverí sa do areálu môžu návštevníci priviezť bezplatnou kyvadlovou dopravou.

Ilustračné foto - autobus Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP). — Foto: TASR - Milan Kapusta

Prešov 30. augusta (TASR) – Pri príležitosti 70. výročia svojho založenia Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. (DPMP) sprístupní svoje priestory pre verejnosť. Deň otvorených dverí spojený s oslavou výročia sa uskutoční v sobotu 7. septembra od 10.00 h do 13.00 h v areáli DPMP. TASR o tom informovala tlačová referentka prešovského mestského úradu Lenka Šitárová.

"Pripravený je pestrý program pre deti aj dospelých. Na návštevníkov čaká prehliadka areálu a dielní, prejazd umyvárňou či výstava historických vozidiel. Deti sa môžu tešiť na dopravnú výchovu na miniihrisku, maľovanie na tvár a rôzne súťaže. Nebude chýbať dobrá hudba či vystúpenia mažoretiek," uviedla Šitárová.

Počas Dňa otvorených dverí sa do areálu môžu návštevníci priviezť bezplatnou kyvadlovou dopravou. Prvá trasa bude viesť zo Sídliska III. po uliciach Levočská - Duklianska - Bardejovská, až do areálu DPMP. Druhou trasou sa do areálu DPMP môžu dopraviť návštevníci zo Sídliska Šváby a Sekčov.

Z areálu DPMP budú premávať po rovnakých trasách obidvoma smermi spoje s odchodmi o 11.00 h, 12.00 h a 13.00 h.