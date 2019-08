TASR

Včera o 16:51 čítanie na minútu 0 zdieľaní Futbal-FL: Kozák mladší presvedčil vedenie Slovana

Kozák ml. má dosiaľ na konte jedinú prehru.

Na snímke je tréner Slovana Ján Kozák ml. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 30. augusta (TASR) - Ján Kozák ml. sa stal trvalým trénerom futbalistov Slovana Bratislava. Vedenie klubu to oficiálne potvrdilo v piatok. Spoločne s ním pokračujú na lavičke aj jeho asistenti Xavier Simoes, Martin Rusňák, Timotej Vajdík i tréner brankárov Miroslav Hrdina.

Tridsaťdeväťročný bývalý stredopoliar prevzal mužstvo koncom júla, keď nahradil dočasného kormidelníka Vladimira Radenkoviča. Podľa medializovaných informácií mal byť tiež iba dočasným riešením, klub údajne rokoval s Vladimírom Weissom st., spomínal sa aj Čech Karel Jarolím. „Už dávnejšie sme prestali riešiť trénerskú otázku, pretože sme boli veľmi spokojní s tým, ako sa Ján Kozák ml. chopil svojej príležitosti. Dnes môžeme aj oficiálne oznámiť, že sme s nám podpísali ročný kontrakt s opciou na predĺženie spolupráce na dlhšie obdobie,“ uviedol na oficiálnom webe Slovana generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.

Kozák ml. má dosiaľ na konte jedinú prehru. Vo štvrtok jeho zverenci podľahli na pôde PAOK Solún 2:3, vďaka domácemu víťazstvu 1:0 sa však prebojovali do skupinovej fázy Európskej ligy. „Chcem zdôrazniť, že kontrakt sme podpísali ešte pred dvojzápasom s PAOK FC, výsledok teda nemal žiaden vplyv na to, či by Ján Kozák ml. zostal šéfom realizačného tímu. Tešíme sa, že sme predovšetkým po taktickej stránke zvládli dôležité zápasy a dosiahli vytúžený úspech v podobe postupu do skupinovej fázy Európskej ligy. Pokračujeme v našej práci, toto nie je strop našich možností, stále môžeme a chceme byť lepší. Ďakujeme všetkým fanúšikom za podporu a verím, že si spoločne užijeme tieto krásne chvíle,“ dodal Kmotrík ml.