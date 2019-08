Futbal-EL: Slovan čaká Besiktas, Braga a Wolves

TASR

Na snímke futbalisti Slovana ďakujú fanúšikom po odvetnom stretnutí play off futbalovej Európskej ligy — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Monako 30. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v hlavnej fáze Európskej ligy UEFA 2019/2020 stretnú v K-skupine s Besiktasom Istanbul, SC Braga a Wolverhamptonom Wanderers. Rozhodol o tom piatkový žreb v monackom hoteli Grimaldi Forum.

Zverenci Jána Kozáka mladšieho si postup do skupinovej fázy EL vybojovali v play off, v ktorom vyradili PAOK Solún po domácom víťazstve 1:0 a prehre 2:3 v odvete u gréckeho majstra, keď ich pri rovnosti skóre poslali ďalej góly na ihrisku súpera. Ako úradujúci fortunaligový šampión odštartoval Slovan európske účinkovanie v 1. predkole Ligy majstrov, v ktorom stroskotal na Sutjeske Nikšič z Čiernej Hory. Následne pokračoval 2. predkole EL, kde bol nad sily kosovského Feronikeli, v 3. predkole vyradil írsky Dundalk.

Slovan figuroval pri žrebovaní na základe klubového koeficientu 6,000 vo štvrtom výkonnostnom koši. Spolu s ním sa v ňom nachádzali aj AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, Trabzonspor, Oleksandrija, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Lugano, Glasgow Rangers, CFR Kluž a Ferencváros Budapešť. V prvom koši boli FC Sevilla, Arsenal Londýn, FC Porto, AS Rím, Manchester United, Dynamo Kyjev, Besiktas Istanbul, FC Bazilej, Sporting Lisabon, CSKA Moskva, VfL Wolfsburg a Lazio Rím. Z druhého ťahali PSV Eindhoven, FC Krasnodar, Celtic Glasgow, FC Kodaň, SC Braga, KAA Gent, Borussia Mönchengladbach, Young Boys Bern, Astana, Ludogorec Razgrad, APOEL Nikózia a Eintracht Frankfurt.

V treťom koši boli AS Saint-Étienne, Karabach Agdam, Feyenoord Rotterdam, Getafe CF, Espanyol Barcelona, Malmö FF, Partizan Belehrad, Standard Liege, Wolverhampton Wanderers, Stade Rennes, Rosenborg Trondheim a Istanbul Basaksehir. Žreb rozdelil 48 účastníkov do 12 štvorčlenných skupín, prvé dva tímy z každej skupiny postúpia do jarného šestnásťfinále. Do neho sa zapojí aj osem mužstiev z tretích miest v skupinách LM. Finále EL sa uskutoční 27. mája v Gdaňsku.

Slovan sa v skupinovej fáze EL predstaví tretíkrát. V sezóne 2011/2012 obsadil v konkurencii Red Bullu Salzburg, Paríža Saint-Germain a Athletica Bilbao posledné 4. miesto v F-skupine, keď získal jediný bod za domácu bezgólovú remízu s PSG. V ročníku 2014/2015 dopadli "belasí" ešte horšie, v šiestich zápasoch I-skupiny s SSC Neapol, Young Boys Bern a Spartou Praha nezískali ani bod a mali vysoko pasívne skóre 1:20.

Vlani urobil slovenskému futbalu výbornú reklamu trnavský Spartak, ktorý v konkurencii Dinama Záhreb, Anderlechtu Brusel a Fenerbahce Istanbul získal v D-skupine EL sedem bodov, čo je doterajšie slovenské maximum, a obsadil tretie miesto.

V osudí piatkového žrebu figurovali aj tri kluby so slovenským hráčskym zastúpením. Lazio Rím, do ktorého prestúpil v lete z FC Kodaň stopér Denis Vavro, zabojuje o postup do 16-finále proti Celticu Glasgow, Stade Rennes a CFR Kluž. Borussia Mönchengladbach, za ktorú v úvode novej sezóny pravidelne nastupuje stredopoliar László Bénes, si zmeria sily s AS Rím, Istanbulom Basaksehir a Wolfsbergerom AC. Ferencváros Budapešť v kádri so stredopoliarom Michalom Škvarkom stroskotal v 3. predkole LM na Diname Záhreb, v play off EL však prešiel cez litovskú Suduvu Marijampole. V H-skupine sa maďarský šampión stretne s CSKA Moskva, Ludogorcom Razgrad a Espanyolom Barcelona.

Richard Trutz, športový riaditeľ ŠK Slovan: „​Pri žrebe skupinovej fázy Európskej ligy si už skutočne nevyberiete, môžete sa stretnúť len s naozaj kvalitnými a silnými klubmi. Budeme čeliť náročným súperom zo zaujímavých krajín, všade môžeme očakávať plný štadión, veď futbal je v týchto krajinách na prvom mieste. V prvom či druhom koši boli aj ešte silnejšie kluby, čo sa týka mena alebo histórie, no akceptujeme to, čo nám žreb pridelil. Môžeme sa tešiť na atraktívne zápasy, pre celý klub, hráčov i fanúšikov to bude veľká výzva, ktorú však prijímame a sme odhodlaní pobiť sa zo všetkých síl o body v skupinovej fáze Európskej ligy."

Ján Kozák ml., tréner ŠK Slovan: „​Čaká nás atraktívna skupina, podľa mňa jedna z najnáročnejších, ktoré žreb priniesol. Na súperov sa pripravíme čo najlepšie a už sa tešíme na ďalšie výzvy. Pre hráčov i celý klub je výborné, že sa opäť môžeme porovnávať s najlepšími, vďaka čomu sa môžeme neustále posúvať dopredu a zlepšovať sa. Z môjho pohľadu je to zaujímavá skupina, kde nás čakajú kvalitní súperi."

Vasil Božikov, kapitán ŠK Slovan: „​Myslím si, že nás čakajú skvelé zápasy. Všetci súperi v našej skupine sú veľmi silní, no určite sa na nich zodpovedne pripravíme a zabojujeme o body. Viacerí z nás chceli hrať proti tímu z Anglicka. Nemáme Arsenal či Manchester United, ale aj Wolverhampton je veľmi silný, v anglickej lige dosiahol fantastické výsledky a určite bude atraktívny aj pre našich fanúšikov. Tešíme sa na skvelé konfrontácie v skupinovej fáze."

Dominik Greif, brankár ŠK Slovan: „​Každý zo súperov má obrovskú kvalitu, je to úplne iný level, než na aký sme boli doteraz zvyknutí. Budú to plné štadióny, skvelá atmosféra a všetko, čo k tomu patrí. Každý z nás mal nejaké prianie, pre mňa bolo zaujímavé Porto. Jedna loptička nakoniec rozhodla o tom, že nie sme v skupine s Manchestrom United, čo je trošku škoda, ale človek si naozaj nenavyberá. Aj v skupine chceme dosiahnuť dobré výsledky a pokúsime sa získať čo najviac bodov."