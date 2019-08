TASR

Poisťovňa zaviedla priamu a bezpečnejšiu komunikáciu so zamestnávateľmi

Užívateľsky komfort tejto služby sa zvyšuje tým, že nová poštová schránka má aj možnosť notifikácie.

Bratislava 30. augusta (TASR) - Sociálna poisťovňa zaviedla priamu a bezpečnejšiu komunikáciu so zamestnávateľmi. V prvej fáze iba pre zamestnávateľov ide o jednoduchší spôsob komunikácie v rámci elektronických služieb, ktorý posilňuje bezpečnosť ochrany vzájomnej komunikácie a osobných údajov zasielaných do Sociálnej poisťovne. „​Subjekty z externého prostredia sa môžu spoľahnúť na to, že dokumenty či osobné údaje, ktoré potrebujú doručiť poisťovni, sa dostanú výlučne do rúk zamestnanca tejto inštitúcie. Viditeľnou a praktickou novinkou pre používateľa e-služieb bude sprístupnená poštová schránka (Inbox). Komunikácia prostredníctvom tejto schránky sa vždy začína zo strany Sociálnej poisťovne, na ktorú zamestnávateľ následne reaguje,“​ informoval Peter Višváder, hovorca poisťovne.

V hornom menu e-služieb sa nachádza položka správy, pri ktorej sa v prípade doručenej správy zo Sociálnej poisťovne objaví červená ikonka s číslom, napr. 1 (čiže 1 doručená správa). Požívateľ po doručení takejto správy má možnosť priamo na ňu odpovedať a súčasne odoslať prílohy. Schránka teda slúži na jednoduché a bezpečné odoslanie informácie a prípadných príloh, o ktoré požiadala Sociálna poisťovňa. Zamestnávateľ nemá možnosť cez túto schránku vytvárať nové vlastné správy pre Sociálnu poisťovňu – na to slúži kontaktný formulár, ktorý je zverejnený na portáli e-služby.

Užívateľsky komfort tejto služby sa zvyšuje tým, že nová poštová schránka má aj možnosť notifikácie. To znamená, že ak zamestnávateľ chce byť informovaný o doručenej pošte zo Sociálnej poisťovne bezprostredne po jej doručení, mal by si v nastaveniach e-služieb doplniť svoj e-mail. V takom prípade bude prostredníctvom neho ihneď informovaný o doručenej správe zo Sociálnej poisťovne, aj keď nie je práve prihlásený do e-služieb.