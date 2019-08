Hviezda z filmu Loli paradička: Mladí ľudia sú nádej pre túto republiku. Nemajú také predsudky

Lenka Miškolciová

Kamila Mitrášová len ako devätnásťročná stvárnila v slovenskom kinohite mladú Rómku, ktorá sa zaľúbi do beznohého Neróma. Podľa jej slov sa podobné príbehy dejú dennodenne a všade okolo nás. Hoci sa ľudia v podobných situáciách stále stretávajú s odsúdením a predsudkami, Mitrášová predsa len verí, že mladí ľudia to už vnímajú inak.

Zábery z filmu Loli paradička. — Foto: Loli paradicka.sk/Forum Film

KOŠICE 30. augusta - Možno to len málokto čakal, no práve na východe sa tento rok zrodil nový kinohit. Film Loli paradička hovorí o láske naivnej Rómky Veronky a beznohého predavača cukroviniek Milana. Láska mladých ľudí sa stretáva s mnohými predsudkami a Milan a Veronka musia okolie presvedčiť, že ich láska je skutočná a patria k sebe aj napriek tomu, že ona je Rómka a on Neróm. Presviedčať však musia nielen svojich kamarátov, známych či obyvateľov mesta, v ktorom Milan žije, ale predovšetkým aj Milanovu mamu. Práve tá, keď zistí, že Veronka je Rómka, neváha a okamžite ju vyhadzuje z domu. Je to ešte stále bežný obraz reality?

Film nás mnohými scénami presviedča, že, bohužiaľ, ešte stále áno. Smutno-smiešna komédia od režisérskeho dua Viťo a Richard Staviarsky je výnimočná aj tým, že je plná šarištiny. Mnohé médiá ešte predtým, ako film prišiel do slovenských kín, tvrdili, že Bratislavčania budú dokonca potrebovať titulky. Loli paradičku mnohí označovali aj za akéhosi nasledovníka legendárnej tragikomédie Pásla kone na betóne. Nový východoslovenský film mal skutočne „našliapnuté“ na úspech. No to, či sa stane podobne kultovou snímkou, ako jeho východniarsky predchodca, ukáže asi až čas.

V hlavných úlohách sa predstavila len 19-ročná študentka košického konzervatória Kamilka Mitrášová (Veronka) a herec divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove Michal Iľkanin (Milan). Práve s filmovou Veronkou - Kamilou Mitrášovou sme sa porozprávali nielen o tom, či skutočne sú predsudky v slovenskej spoločnosti ešte stále tak silno prítomné, ako je to zobrazené aj vo filme, ale aj o tom, či si myslí, že Veronka po smutnom konci nakoniec našla cestu späť k jej milovanému Milanovi.

Na konkurz sa neprihlásila, tvorcovia filmu za ňou prišli priamo domov

Ako reaguje mladá herečka na to, že ju zrazu pozná celé Slovensko? „Zatiaľ si to užívam, je to pre mňa veľmi nový pocit, ale príjemný,“ hovorí Mitrášová. Negatívne reakcie od ľudí ju zatiaľ obchádzajú, a tak sa z úspechu filmu teší. Ako sa však k nemu dostala? Aj za tým sa skrýva zaujímavý príbeh. Kamila je už desať rokov súčasťou občianskeho združenia Divé maky, ktoré dáva šancu a nádej na lepší život talentovaným rómskym deťom zo sociálne slabšieho prostredia. Do Divých makov sa dostala už ako 9-ročná po tom, ako ju prihlásila mama. Objavili ju ako divadelný talent, no to Kamilu až tak neprekvapilo: „Odmala som recitovala, navštevovala divadelné krúžky, prišlo to celé samo a prirodzene,“ vysvetlila pre Dobré noviny.

Tvorcovia filmu za Kamilou prišli až priamo domov. Na konkurz sa sama neprihlásila. Foto: Loliparadicka.sk/Forum Film

Rovnako, ako do Divých makov, aj na úlohu Veronky vo filme Loli paradička ju prihlásila mama. „Ja sa sama nikdy nikam nehlásim,“ vysvetľuje jednoducho a pokračuje: „Filmovú rolu som najprv nebrala príliš vážne. Nevedela som, čo z toho bude, preto som do toho pôvodne nechcela ísť,“ hovorí. Jej mama si však myslela opak, Kamilu prihlásila a tvorcovia za ňou dokonca prišli až priamo domov. Kamila im zahrala nejaké scény zo scenára, vypočula si pripomienky režiséra a o tom, kto stvárni Veronku, bolo rozhodnuté, no „bola to tvrdá drina,“ hovorí jej predstaviteľka.

Príbeh z filmu sa deje všade okolo nás

Keď sme sa mladej herečky spýtali, či sú predsudky voči Rómom či párom, kde je jeden Róm a druhý Neróm, stále tak aktuálne, ako vidíme aj vo filme, odpovedala takmer okamžite a jednoznačne: „Je to veľmi aktuálna téma. Aj moja sestra žije s Nerómom. Aj dej tohto filmu je podľa skutočnej udalosti. Často sa v tejto republike deje, že sa Rómka zaľúbi do Neróma a naopak a spolu potom čelia mnohým prekážkam. Aj celý film je o ich láske, o tom, ako spolu vydržia a ako budú čeliť ľuďom, ktorí im neprajú. Myslím, že je to úplne realistický príbeh, ktorý sa deje všade okolo nás,“ hovorí Mitrášová.

Záber z filmu. Na snímke Kamila Mitrášová v úlohe Veronky a Michal Iľkanin ako Milan. Foto: Loliparadicka.sk/Forum Film

S predsudkami a rasizmom sa síce stretáva aj ona, no verí, že čoskoro sa to možno zmení: „Starší ľudia majú väčšie predsudky ako mladá generácia. Je nádej, že mladí ľudia už to tak nevnímajú, a to aj vďaka rôznym projektom. Myslím, že mladí ľudia sú s tým už viac v pohode ako tí starší,“ myslí si, hoci sama sa aj počas základnej školy stretla s prejavmi rasizmu a prakticky sa s nimi stretáva aj teraz, takmer každý deň.

Našla Veronka cestu späť k Milanovi?

No to, že vznikol práve takýto film ju, ako priznáva, veľmi teší: „Som naozaj veľmi šťastná, že tento film zbližuje rómsku komunitu s Nerómami,“ povedala s úsmevom. Zároveň dúfa, že herectvo bude prítomné v jej živote aj naďalej. Síce aktuálne nehrá v žiadnom divadle, no rada by dokončila konzervatórium a okúsila možno aj divadelné dosky. „Veľmi sa mi páči spojenie diváka s hercom,“ hovorí o tom, čo má na divadle najradšej. A čo by si najradšej zahrala? „Nejakú zákernú mrchu, úplný protiklad Veronky, aby ma ľudia neškatuľkovali,“ odpovedá.

Mnohí, ktorí videli film, zostali zaskočení a aj trochu smutní z toho, ako sa film končí. Veronka sa, žiaľ, vlastným pričinením ocitá v karavane smerujúcom do Dánska, zatiaľ čo Milan ju hľadá pri stánku s cukrovinkami, kde ju nechal na pár minút samu. A je len na divákovi, či si myslí, že k sebe dvaja zaľúbenci opäť našli cestu alebo nie. Kamila Mitrášová, ktorá zrejme pozná Veronku najlepšie, však má na to vlastný názor: „Myslím, že Veronke sa nepodarilo vrátiť za Milanom. Ostala v Dánsku, robí tam nepekné veci a nemá veľmi pekný život. To má z toho, že bola taká naivná a každému uverila,“ uzavrela jednoducho.