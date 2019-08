Dominika Pacigová

Včera o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Rodičia sa báli, ako ho prijme okolie: Štvorročného chlapčeka všetci milujú, pózuje aj pred kamerami

Kristy mala bezproblémové tehotenstvo. Keď sa však Riley narodil, lekári ju šokovali.

WASHINGTON 30. augusta - Riley Baxter má ochorenie, ktoré je spôsobené poruchou chromozómov. Aj napriek tomu, že má Downov syndróm, nevzdáva sa. Je obrovským bojovníkom a už v štyroch rokoch pózuje pred fotoaparátmi.

Rodičia mali obavy

Podľa informácií portálu Metro, jeho mamina Kristy potratila dcérku v 19. týždni tehotenstva. Potom opäť otehotnela a čakala syna Rileyho. „Vždy, keď som počas tehotenstva išla na kontrolu, mala som obrovský strach. Čakala som, kým mi manžel povie, že je všetko v poriadku,“ povedala Kristy.

Kristy mala bezproblémové tehotenstvo. Zlom nastal v momente, keď sa Riley narodil. Lekári jej povedali, že má Downov syndróm. „Keď som sa to dozvedel, nedokázal som prestať plakať. Nie preto, že by som ho menej miloval, ale preto, že viem, akí sú ľudia v dnešnej dobe zlí. Som veľmi rád, že som sa mýlil,“ vysvetlil jeho otec Stuart.

Všetci ho milujú

Rodičia naučili Rileyho znakový jazyk Makaton. V štyroch rokoch vie povedať dvojslovné vety, vrátane slov mama a tato. Taktiež dokáže počítať od jedna do desať. Učia ho aj chodiť, stále však potrebuje pomoc.

Štvorročného chlapca si všetci zamilovali. Dokonca zaujal aj Zebedee Management a v súčasnosti sa venuje modelingu. „Všetko, čo robí, sa mu nesmierne páči. Robí to s úsmevom na tvári,“ dodal Stuart.

Riley sa neustále usmieva a dokáže vyčariť úsmev nejednému človekovi. „Chodí do bežnej školy, spolužiaci ho milujú. Dokáže robiť to, čo bežní ľudia, len mu to trvá dlhšie. Sme však nesmierne vďační za to, že ho máme,“ uzavrel otec.