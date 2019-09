Kristián Plaštiak

Bývalý kuchár sa presťahoval do Álp, aby učil ľudí, ako prežiť v prírode. Mali by ste na jeho kurz odvahu?

Guido po taliansky znamená (ja) vediem. Bývalý kuchár vníma prácu inštruktora ako svoj osud.

— Foto: Archív G. C.

BRATISLAVA 8. septembra - Guido Camia je Talian, ktorý chodí do Álp a žije spôsobom ako dávni Neandertálci. V najvyššom pohorí Európy však nie je sám. Vedie skupinu ľudí, ktorej inštruuje a učí ju, ako prežiť v nehostinných podmienkach divočiny. Založenie ohňa, postavenie si prístrešku, či orientovanie sa pomocou kompasu, to všetko patrí medzi lekcie Guidovho kurzu prežitia. Dobré noviny k vám prichádzajú s rozhovorom s inšpiratívnym mužom.

Odložil kuchársku čapicu a šiel do hôr

Prečo ste sa rozhodli začať s kurzom tohto druhu?

Už od detstva ma zaujímala história, obzvlášť obdobie praveku. Časom sa z toho stala záľuba, a to práve kvôli schopnostiam prežitia v divočine a dobrodružstva.

Upravený kurz prežitia je vhodný aj pre najmenších. Foto: Archív G. C.

Čo ste robili predtým? Myslíte si, že vás tento projekt zmenil?

Predtým som pracoval ako kuchár v jednej známej reštaurácii. Nie, tento projekt je iba výsledkom mojej zmeny. Moja myseľ sa vždy upriamovala týmto smerom. Bol to môj osud. Varenie bolo mojou vášňou, vytváral som dezerty a páčilo sa mi to, no denne som trávil príliš veľa hodín v kuchyni. Milujem pobyt vonku.

Rozložiť oheň a postaviť prístrešok patria k základným pravidlám prežitia v divočine. Foto: Archív G. C.

Kedy bola vaša prvá expedícia?

Na prvej expedícii som sa podujal, keď som mal osemnásť rokov. Odvtedy som nikdy neprestal s plánovaním cestovateľských a dobrodružných aktivít.

Prežitie v podmienkach, ktorých by sa nejeden obával, Guida fascinuje. Foto: Archív G. C.

Čo presne svojich klientov učíte v horách?

Ukazujem im, ako sa prví ľudia, ktorí žili v Európe, museli prispôsobiť novým životným podmienkam. Kurz pozostáva z dvoch režimov. Prvým je neandertálsky, ten prebieha s rovnakým vybavením, ktoré poznali ľudia v praveku, kožušiny, kamene a kosti. Druhým je moderný režim, teda kurz prežitia za pomoci niekoľkých moderných predmetov ako nôž, kresadlo, kompas. Učím, ako sa ním správne orientovať, ako si postaviť prístrešok a založiť oheň. Ďalej ako loviť lukom a ako používať lano a vytvoriť uzol.

Guido učí, ako postaviť prístrešok v nehostinných podmienkach. Foto: Archív G. C.

Musia byť ľudia, ktorí sa chcú prihlásiť, povedzme, aktívni? Alebo je kurz vhodný pre každého?

Prežitie je koncept. Nemusíte byť aktívni, v horách však musíme šetriť energiou, musíme vedieť, ako sa pohybovať bezpečne a bez riskovania. Musíme si udržiavať čisté mysle, aby sme sa vedeli mentálne prispôsobiť. To sú potrebné zručnosti.

Guidovi klienti si osvoja aj prácu s lukom. Foto: Archív G. C.

Ste spokojní, keď vidíte, že kurz bol úspešný a klienti by sami prežili v divočine, je tak?

Moja spokojnosť sa dostaví až vo chvíli, keď klienti prídu domov s viac otázkami ako odpoveďami. Znamená to, že som pohol niečím v ich hlavách.

Inštruktor kurzu prežitia vás naučí viac, nielen, ako založiť oheň. Foto: Archív G. C.

Ocitla ste sa vy a vaša skupina v nebezpečnej situácii?

Ako skupina nikdy. Stretli sme niekoľko divokých zvierat a objavilo sa zopár drobných zdravotných komplikácii, no dobrý inštruktor dokáže vytvoriť novú lekciu aj pre takéto problémy a naučiť ostatných, ako sa tomu vyhnúť. Počas niektorých dobrodružných výprav som však riskoval svoj život.

Guido musí dohliadať na bezpečnosť všetkých ľudí v skupine. Foto: Archív G. C.

Počas pobytu v horách sa človeku ľahko môže stať, že natrafí na prekážku. Foto: Archív G. C.

Plánujete pozdvihnúť svoj kurz prežitia na novú úroveň? Možno v medzinárodnom ponímaní? Aké sú vaše plány pre budúcnosť?

Spolupracujem s niekoľkými cestovnými kanceláriami pri plánovaní kurzov prežitia aj v iných oblastiach sveta. Od budúceho roka možno v africkej púšti a fínskych lesoch.

Guidova záľuba môže veľa naučiť. Preto svoje kurzy robí aj na školách. Foto: Archív G. C.

Ste inštruktorom aj iných kurzov?

Áno, som tiež inštruktorom sebaobrany, kickboxu, kali a krav maga. Naplánoval som aj kurz boja proti terorizmu, ktorý vyučujem na školách. Mám mnoho vojenských a obranných kurzov pre ženy, čo mi umožňuje cestovať po Európe.

Ako ste už uviedli, zrejme je to vaším osudom. Voláte sa Guido, čo sa nápadne podobá anglickému guide (sprievodca, pozn. red.). Už vám to niekedy napadlo?

Áno! Moje meno po taliansky znamená „sprevádzam“. Naozaj je to môj osud.