Pavol Hirka

Dnes o 09:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Nová takmer 100-kilometrová turistická trasa spája Slovensko a Česko. Ukáže skryté krásy a poteší pútnikov

Slovensko, to nie sú iba Tatry či ďalšie krásne hory. Cestovateľského ducha a túžbu po spoznávaní domoviny môžete uspokojiť aj nie až tak známymi výletmi.

Nová turistická trasa vám ukáže mnohé zákutia, o ktorých ste možno doteraz ani nevedeli. — Foto: Instagram/trencinthebest

TRENČÍN 31. augusta – Čo by ste povedali na to, keby ste na jednom z nich mohli spoznať krásy Slovenska a Česka, pripomenúť si históriu a zároveň načerpať trochu duchovna? Práve to môžu turisti zažiť, ak sa vydajú po stopách medzinárodnej Cyrilometodskej pútnickej trasy, ktorá spája slovenskú Skalku nad Váhom a český Velehrad.

Ide o prvú oficiálne značenú česko-slovenskú trasu. Spája dve významné pútnické lokality, ktoré sú od seba vzdialené 90 kilometrov, pričom 25 kilometrov z trasy je slovenská časť. Počas takejto turistiky si tak môžete vychutnať krásy slovenskej a českej prírody.

Cesta naprieč krásnou prírodou

Trasu otvorili 21. augusta, pričom za štyri dni ju už stihlo zdolať prvých tridsať pútnikov. Dobrodružstvo začali svätou omšou s požehnaním, vypočuli si históriu pútnického miesta Skalka, vybrali sa na Malú Skalku a na zvyšok cesty.

Otvorenie Cyrilometodskej pútnickej trasy Foto: trencinregion.sk

Otvorenie Cyrilometodskej pútnickej trasy — Foto: Jiří Balát

Otvorenie Cyrilometodskej pútnickej trasy — Foto: Jiří Balát

Otvorenie Cyrilometodskej pútnickej trasy — Foto: Jiří Balát

Trasa vedie prevažne cez nádherné Biele Karpaty. Ako uvádza stránka krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región, pútnikov čaká presun zo Skalky nad Váhom cez Trenčín až do Žítkovej, Bojkovíc a Luhačovíc. Naprieč prírodným parkom Prakšická vrchovina následne zamieria do Uherského Hradišťa, za ktorým ich čaká cieľ cesty – Velehrad.

Veľké ambície

Na otvorení v areáli bývalého kláštora vo Veľkej Skalke boli prítomní zástupcovia oboch zainteresovaných krajov, Zlínskeho a Trenčianskeho. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška pripomína históriu a kultúrne dedičstvo, ktoré Cyril a Metod v 9. storočí priniesli na Veľkú Moravu.

Zároveň je rád, že ich odkaz si môžu ľudia uctiť aj v Skalke nad Váhom, najstaršom pútnickom mieste na Slovensku. „Zároveň je to aj skvelá podpora cestovného ruchu v súčasnosti,“ uviedol župan.

Otvorenie Cyrilometodskej pútnickej trasy — Foto: Jiří Balát

Otvorenie Cyrilometodskej pútnickej trasy — Foto: Jiří Balát

Otvorenie Cyrilometodskej pútnickej trasy — Foto: Jiří Balát

Ambície krajov sú však predsa len o čosi vyššie. Na týchto trasách môžeme vidieť formovanie kultúrnej identity a krajiny, pričom pozornosť sa kladie aj na menej známe sakrálne či stredoveké pamiatky. Podľa Jána Pijáčka, člena Rady Zlínskeho kraja, cieľom je trasu dostať na mapu kultúrnych trás Európy.