Klaudia Fiolová

Dnes o 20:20 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Scenárista obľúbeného seriálu Most uvádza novú komédiu. Jej podstatný zvrat bude mať slovenskú stopu

Medzi najväčšie úspechy Petra Kolečka patrí nepochybne seriál Most! a scenáre, ktoré píše vychádzajú z jeho života.

Úspešný seriál Most scenáristu Petra Kolečka — Foto: Archív: Dobré noviny, Facebook/Most!

BRATISLAVA 31. augusta - Scenárista a po novom aj režisér Petr Kolečko zožal veľký úspech s kontroverzným seriálom Most. Jeho obľúbenosť spočívala podľa neho aj v tom, že Česi majú radi priamočiary humor. Dedinský príbeh spracováva ťažké sociálne témy ako xenofóbia, predsudky a rasizmus.

„Česi aj Slováci majú schopnosť uťahovať si z vecí, ktoré sú pálčivé. U nás tento seriál prerástol už na tzv. fenomén, ktorý presiahol pozíciu seriálu. V médiách sa skôr diskutovalo už o samotných témach, ktoré som tam otvoril, ako o samotnom seriáli. Veľa ľudí sa ma pýtalo, či nechcem zopakovať podobný úspech s iným seriálom, ale to sa vedome nedá,“ vysvetlil scenárista Peter Kolečko v exkluzívnom rozhovore pre Dobré noviny.

Ďalšia perspektíva, o ktorej seriál rozprával, je tzv. čierno-biela realita u ľudí. „Veľa úvah médií aj verejnosti bolo o tom, že šírime rasistický humor. My sme sa ale nestavali ani na jednu, ani na druhú stranu reality,“ dodáva Kolečko.

Komédia sa vysmieva zlým vlastnostiam ľudí

Aj napriek rôznym žánrovým zaradeniam u Petra Kolečka stále pretrváva názor, že seriál bol jednoznačne komédiou: „Už v antickom Grécku sa hovorilo o tom, že komédia sa vysmieva zlým vlastnostiam ľudí. A v tom zmysle je seriál Most jednoznačne komédiou.“

Jeho nový film Cez prsty, ktorý aj režíroval, rozpráva aj o tom, že ľudia by si mali odpúšťať a dávať aj druhé šance. Scenárista sa naďalej držal žánru, keď napísal romantický príbeh plný humoru. Tentokrát sa to ale líši jemným humorom a komerčnejšou formou.

„Je to taký príjemný letný romantický príbeh. Je v tom ale skryté aj ponaučenie. Je to o odpúšťaní. Chcel som poukázať na to, že aj chlapi robia chyby. A to za život dosť. Vedia si poriadne niekedy zavariť. Viem to podľa vlastnej skúsenosti,“ upresňuje.

Ako sám hovorí, do filmu vložil kus seba. „Možno to na prvý pohľad nie je vidieť, ale čerpal som dosť z vlastných skúseností. Samozrejme, nie všetko, čo uvidíte, je pravda, ale ten základ vychádzal nejakým spôsobom z môjho života,“ prezradil pre Dobré noviny Petr Kolečko. Diváci sa podľa neho môžu tešiť na film plný vtipných situácií a typického českého humoru. Ponaučenie si v ňom každý nájde svoje, prvotne však ide o to, aby sa verejnosť na snímke zabavila.

Režisérom sa stal náhodou

Petr Kolečko údajne film režíruje náhodou. Pôvodný tip na slovenského režiséra mu nevyšiel a nemali už dosť času na to, aby hľadali niekoho nového. Režírovanie chcel vyskúšať už dávnejšie, no nemyslel si, že to bude hneď celovečerný film. „Keď sme sa s producentmi rozprávali o tom, kto by mohol vziať úlohu režiséra, tak som medzi rečou povedal, že ja to môžem skúsiť. Najprv som to nemyslel vážne, ale keď ma ľudia začali prehovárať, že by to bol naozaj dobrý nápad, tak som to vzal,“ vysvetľuje Kolečko.

Športová komédia Cez prsty je v kinách od 29. augusta. Foto: Bonton Film

Keďže Petr Kolečko poznal najlepšie celý scenár, aj na „pľaci“ to bolo jednoduchšie. Jednu z hlavných úloh dostal herec Jiří Langmajer, ktorý je dlhoročným kamarátom režiséra. Rola bola napísaná presne na neho, pričom herec zároveň veľa pomáhal aj pri réžii.

„Vstávať o 4:00 ráno nebolo pre mňa vôbec ľahké a pracovať desať hodín denne na pľaci bolo náročné. Až tak, že keď som prišiel domov, nemohol som s nikým hovoriť ešte asi dve hodiny,“ usmieva sa Kolečko nad novými skúsenosťami. Miestami sa počas nakrúcania cítil ako rodič, ktorý má zrazu za deti celý štáb. Musel vzbudzovať v každom jednom členovi dôveru, že to celé dopadne dobre.

Ako to už pri romantických komédiách chodí, ľudia väčšinou tušia, ako film skončí. V tomto prípade ale môžu nadšenci očakávať aj nečakané zvraty. „Samozrejme, že pri komédiách ľudia vždy fandia hlavným hrdinom a čakajú šťastný koniec. Ale môžem potvrdiť, že zvrat tam bude a dosť veľký, ktorý má mimochodom väzbu na slovenskú stopu," uzatvára filmár.