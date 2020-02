Inzercia

Na čo nezabudnúť pri zariaďovaní zasadačky?

Zasadačka sa využíva čoraz častejšie. Organizujú sa v nej nielen mnohé porady a obchodné stretnutia, ale tento priestor je ideálnym miestom aj na rôzne školenia. Viete, čím všetkým by mala zasadačka ale disponovať?

Plánujete kompletné zariadenie kancelárií a uvažujete aj nad renováciou staršej zasadačky? Zasadačka je jednou z kľúčových miestností, práve v ktorej dochádza k zásadným rozhodnutiam. Na účastníkov nevplýva len celkový priebeh stretnutia, ale výrazným impulzom je aj samotné prostredie. Takáto miestnosť by mala tomu zodpovedať ako po kvalitnej stránke, tak aj po tej praktickej. Zabúdať by sme však nemali aj na jej reprezentatívnosť.

Dôraz na výber kancelárskeho nábytku

Dominantným prvkom každej zasadačky je konferenčný stôl. Ten by mal byť dostatočne priestranný, aby sa za ním ľudia netlačili a vzájomne si nenarúšali svoj osobný priestor. Pokiaľ plánujete zasadačku využívať najmä na prezentácie, stôl v tvare písmena U bude ideálnym riešením. S týmto tvarom stola pri mítingoch ale však priveľmi neobstojíte, nakoľko tu sa odporúča práve ten okrúhly.

Nezabúdajte na technickú stránku

Žijeme v pokrokovej dobe plnej rôznych technológií a zaujímavých výdobytkov. Miestnosť by mala byť podľa toho aj prispôsobená a pri dlhých poradách by sa určite nemalo zabúdať na možnosť pripojenia elektronických zariadení.

Maximálne pohodlie

Nepohodlné stoličky nebudú vítanou voľbou a pri obchodných stretnutiach klientov priveľmi neohúrite. Už na prvý pohľad by malo byť totiž zrejmé, aký dôležitý je pre vás daný dotyčný. Ak sa usadíte do nepohodlných stoličiek aj vy, veľmi rýchlo oľutujete váš výber. To isté platí aj v riešení osvetlenia. Doprajte miestnosti dostatok prirodzeného svetla, no nezabúdajte aj na rolety a žalúzie, ktoré budú výborným pomocníkom práve pri prezentáciách.

Uvažovali ste nad návrhom kancelárie? Nechajte jej zariaďovanie na odborníkov a tí vám okrem návrhu novej kancelárie a celkového procesu vyrobia aj konkrétny nábytok priamo na mieru. Táto ponuka sa týka aj zasadačiek, neváhajte preto túto možnosť využiť.