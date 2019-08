Dobré noviny

Mamičky by sa mali s kamarátkami stretávať dvakrát do týždňa. Vďaka tomu sú šťastné a zdravé

Tento výskum poteší všetky ženy. Kamarátky vám totiž pomôžu byť šťastnejšími a zdravšími.

OXFORD 30. augusta - Nedávny výskum niektoré mamičky poteší, iné s ním pochopiteľne nebudú súhlasiť. Vedci totiž potvrdili, že kamarátky v živote ženy sú veľmi dôležité. Podľa ich výsledkov by sa s nimi mali stretávať dvakrát do týždňa, aby dosiahli zdravý a šťastný život.

Chvíľka pre ženy

Robin Dunbar, ktorý sa štúdiou zaoberal v rozhovore pre The Vancouver Sun, prezradil, že celkové zdravie a blaho ženy sa zlepšuje, keď sa stretne so štyrmi najlepšími kamarátkami dvakrát týždenne. Dobrou správou je, že zoznam vecí, ktoré by ste s priateľkami mali robiť, je pre mnohé ženy vytúžený. Ide totiž o dobrý drink, klebetenie a nekončiaci sa smiech. Vďaka týmto veciam sú ženy šťastné a navzájom ich to prepája.

Všetky ženy ale aj ich partneri by mali vedieť, že nejde len o vypité bublinky alebo sladké koktejly. Stretnutie s kamarátkami totiž dokáže zmeniť žene deň, vyplavia sa jej endorfíny a zlepšuje sa jej zdravie. „Šťastná žena, dlhší život.“ Tak toto by si mal zapamätať naozaj každý. V prípade, že je toho málo, štúdia odhalila aj ďalšie kvality spoločne stráveného kamarátskeho času. Stretnutie s babami vám milé ženy vraj dokáže pomôcť rýchlejšie sa zotavovať z choroby, posilňuje vám to imunitný systém, znižuje pocity úzkosti a zvyšuje úroveň veľkorysosti, vďaka ktorej sa žena cíti spokojnejšie.

Stačia nám najbližšie kamarátky

Ďalšia štúdia týkajúca sa tejto „problematiky“ bola vykonaná na Oxfordskej univerzite a je známa pod názvom „Priatelia sú lepší ako morfín“. Tento výskum zašiel ešte ďalej a naznačil, že mať viac priateľov vám pomôže žiť dlhšie. Ak však priateľov nemáte na každý prst desať, nič sa nedeje. Výskum poukázal na fakt, že štyria naozajstní priatelia sú optimálnym počtom. Potvrdzujú to aj doterajšie výsledky, ktoré napovedajú, že veľa smiechu je najpravdepodobnejšie počuť od malých skupín ľudí. Keď je v skupine viac ako 5 ľudí, vtipné situácie sa môžu vypariť. Automaticky sa tak pripravujeme o vyplavenie endorfínov a teda šťastných chvíľ.

V prípade mamičiek, ktoré si jednoducho nemôžu dovoliť nočné akcie s kamarátkami, rovnako cenné sú aj stretnutia cez deň. Či už ide o posedenie v kaviarni alebo len spoločne strávený čas na detskom ihrisku. Dôležitý je spoločný čas strávený s kamarátkami, aj keď sú prítomné vaše ratolesti. A okrem toho, občas si nočný záťah môžu dovoliť aj matky. Zoberte teda vaše priateľky a vyrazte si von. V prípade, že to váš partner nebude vedieť tak úplne pochopiť, odvolajte sa na formulku „šťastná manželka = šťastný muž“.