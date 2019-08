TASR

Dnes o 14:56 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovensko rozvíja so SAE spoluprácu vo výskume umelej inteligencie

Slovensko rozširuje spoluprácu so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) vo výskume umelej inteligencie (AI).

Ilustračné foto — Foto: pexels.com

Bratislava 27. augusta (TASR) – Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) pripravuje podpis memoranda o spolupráci s Dubai Future Foundation, ktoré okrem iného otvorí dvere spolupráci slovenských IT spoločností so SAE.

Zástupcovia firiem spojených v Centre pre výskum umelej inteligencie (Slovak.AI) sa v utorok stretli s prvým ministrom pre umelú inteligenciu na svete - Umarom Ulamáom zo SAE. „Dôvod jeho návštevy je nájsť spôsob, ako prepojiť Slovensko a aktivity, ktoré vznikajú v Spojených arabských emirátoch," povedal člen správnej rady Slovak.AI Gabriel Galgóci.

Pokračovanie začatej spolupráce

Návšteva ministra Ulamáoma je pokračovaním začatej spolupráce v oblasti AI a smart industry medzi SAE a Slovenskom, keďže vo februári 2019 bolo v tejto oblasti podpísané Memorandum o spolupráci medzi SR a SAE.

„Zazneli tu dve pozvánky na budúce eventy, ktoré budú organizované v Spojených arabských emirátoch. Vidíme, že táto spolupráca bude úspešná a veríme, že aj Slovak.AI bude schopný prispieť k rozvoju takejto spolupráce," dodal Galgóci.

Zástupcovia slovenských IT firiem predstavili na stretnutí svoje produkty, napríklad procesor s nízkou energetickou náročnosťou, vývoj chatbotov založených na umelej inteligencii či inteligentné riešenie kancelárií, ktoré by chceli rozšíriť na ďalšie trhy. Podnikatelia sa, naopak, dozvedeli viac o stratégii umelej inteligencie, ktorú SAE prijali v roku 2017.

Prvý minister pre umelú inteligenciu na svete

Podľa ministra Ulamáoma je rozvoj umelej inteligencie dôležitý pre zlepšenie života ľudí a týka sa všetkých odvetví. SAE sa v prijatej stratégii zaoberá napríklad dopravou, obnoviteľnými zdrojmi energie, zdravím, vzdelávaním či zvyšovaním produktivity práce.

Ulamá je pravdepodobne prvým ministrom pre umelú inteligenciu na svete. „Zatiaľ som prvý a dúfam, že nebudem posledný," povedal. Určitá koordinácia aktivít AI by bola podľa Galgóciho potrebná aj na Slovensku. „Boli by sme radi, keby Slovensko bolo možno druhou krajinou, ktorá bude mať ministra pre umelú inteligenciu," povedal. V súčasnosti sú aktivity spojené s umelou inteligenciou rozdrobené medzi ministerstvami a štátnymi inštitúciami, hoci ÚPVII veľmi aktívne spolupracuje. Táto oblasť by si podľa Galgóciho zaslúžila osobitú pozornosť.

Na Slovensku sa firmy a vedecké inštitúcie spojili pri výskume umelej inteligencie iba pred niekoľkými mesiacmi. V apríli vznikla na akademickej pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Slovak.AI, ku ktorej sa koncom júna pripojilo 23 firiem, päť univerzít a dva výskumné ústavy. Podľa Galgóciho je stretnutie so zástupcami SAE odvtedy prvým medzinárodným kontaktom Slovak.AI.