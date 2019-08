TASR

Na Scénickej žatve sa predstavia tri zahraničné divadelné súbory

TASR o tom informoval Matej Vanoch z Národného osvetového centra (NOC) v Bratislave.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 27. augusta (TASR) – Na 97. ročníku festivalu neprofesionálneho divadla Scénická žatva v Martine sa na konci augusta predstavia tri divadelné súbory zo zahraničia – jeden zo Srbska a dva z Českej republiky. Vanoch doplnil, že vo štvrtok (29. 8.) príde z Prahy súbor Relikty hmyzu s hrou [[War-in-progress]].

„Vojna na Ukrajine sa ešte neskončila. Hoci už nikoho nezaujíma. My sme tam boli. My sme s nimi hovorili. Boli sme kúsok od frontovej línie. V blízkosti hranice separatistickej Doneckej ľudovej republiky. Odišli sme na Ukrajinu a dúfali sme, že nám bude konečne všetko jasné. A teraz by sme vám chceli povedať, aké zásadné pravdy o svete sme tam zistili," uvádza pražské divadlo o hre, ktorú si budú môcť diváci pozrieť vo štvrtok poobede.

Mostecké divadlo Stinné stránky prinesie podľa Vanocha v sobotu (31. 8.) na festival polstoročie zabudnutú hru Miloša Macourka s názvom Hra na Zuzanku. „Predstavenie sa nesie v absurdnom duchu. Príbeh sa točí okolo života Zuzany, ktorá vyrastá v nezmyselnom svete. Celý životný cyklus trvá iba hodinu, platí sa zajacmi a vety v tomto svete odporujú zákonom logiky a tradičným významom slov. Absurdita má však jasne dané hranice, vďaka čomu je predstavenie veľmi zábavné a nevšedné. Diváci si ho budú môcť pozrieť v sobotu poobede," dodal Vanoch.

V nedeľu (1. 9.) uvedie Divadlo KUS Zvolen z Kulpína (Srbsko) hru Konečná stanica, ktorú napísal Stanislav Štepka. „Či sa divadelníci zo Srbska vyrovnajú Radošincom, na to si návštevníci budú musieť počkať až do nedele. Konečná stanica bude symbolicky posledným predstavením v programe. Hru si užijú aj diváci, ktorí nevedia po srbsky, v Divadle KUS Zvolen pôsobia Slováci žijúci vo Vojvodine. Predstavenie získalo minulý rok prvú cenu na divadelnom festivale v Starej Pazove," uzavrel Vanoch.

Festival Scénická žatva, ktorý sa koná od 28. augusta do 1. septembra, organizuje NOC. Program a ďalšie informácie o ňom sú na internetovej stránke www.scenickazatva.eu.