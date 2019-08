TASR

Young Angels Košice pokračujú v extralige aj v Angels aréne

Basketbalový klub Young Angels Košice bude aj v sezóne 2019/2020 hrať domáce zápasy v Angels aréne.

Na snímke uprostred generálny manažér basketbalového tímu YOUNG ANGELS Košice Daniel Jendrichovský — Foto: TASR/František Iván

Košice 27. augusta (TASR) - Pre problémy s jej prevádzkovaním bola vážne ohrozená účasť klubu v slovenskej extralige, no nateraz je najčiernejší scenár zažehnaný. Podľa generálneho manažéra Daniela Jendrichovského je to dobrá správa nielen pre košický basketbal, ale aj pre ďalšie halové športy v meste.

Jendrichovský ocenil prístup vedenia mesta, ktoré v uplynulých týždňoch vyvinulo nemalé úsilie v riešení problému. Halu, ktorú spravuje Bytový podnik mesta Košice, ešte čakajú nevyhnutné úpravy, ale od 12. septembra by už mala slúžiť basketbalu.

„Keby boli prístup a komunikácia zo strany mesta aj v počas minulých piatich rokov také, aké boli počas uplynulého mesiaca, neriešili by sme tieto veci. Fakt je ten, že sa opäť bavíme o roku provizória," priznal Daniel Jendrichovský.

Hala je vyriešená aspoň na rok

Košický klub získal pod jeho taktovkou 15 slovenských titulov, úspešne účinkoval v Eurolige i v ďalších európskych súťažiach. Preto je pre manažéra nepríjemné zaoberať sa inou ako športovou stránkou. Dôležitá otázka domácej haly však je, aspoň na najbližšiu sezónu, vyriešená.

„Pred tromi rokmi sme patrili medzi 10 najlepších družstiev Európy, teraz riešime existenčné veci. Verím však, že toto je prvý krok k tomu, aby sme sa postupne dokázali vrátiť. Ešte nás čaká veľa debát o tom, ako budeme fungovať. Mám však pocit, že mesto chce, aby sme hrali extraligu a aby na ňu chodili diváci. Je to dôležité nielen pre basketbal. Ak bude totiž Angels aréna funkčná, hoci aj v provizóriu, tak to uvoľní priestor v ďalších halách v Košiciach. Je to dôležité rozhodnutie pre florbal, hádzanú i ďalšie športy, ktoré nemajú kde trénovať. Ak halu 12. septembra spustíme do prevádzky, tak sa uvoľní ten priestor a nebudeme musieť povedať asi 30 deťom, aby išli takpovediac domov."

Z ambícií museli poľaviť

Po vyše desaťročí, v ktorom mal klub vysoké ciele a mútil vody aj v Európe, musel Daniel Jendrichovský zľaviť zo športových ambícií. Aj vplyvom problémov s financovaním haly radšej upriamil pozornosť na basketbalovú mládež.

„Dnes je pre nás dôležité uchovať mládežnícku pyramídu a extraligu. Po konci Good Angels totiž výrazne klesol záujem detí. Ak nevidia, že môžu dosiahnuť medzinárodnú alebo slovenskú úroveň, tak ich nevieme pritlačiť, aby viac trénovali. Preto je veľmi dôležité mať A-družstvo, ktoré bude hrať v slovenskej extralige, prípadne aj v medzinárodných súťažiach," poznamenal.

Najvýznamnejším technickým zásahom do Angels arény bola rekonštrukcia vzduchotechniky, do 12. septembra už čakajú halu iba menšie úpravy. Na rozsiahlu rekonštrukciu nie je priestor, keďže budova je pamiatkovo chránená a má osobitý režim.

„Ženský basketbal si zaslúži našu pozornosť a úctu. Platí, že šport v Košiciach je na kolenách, preto som rád, že pán Jendrichovský pre basketbal urobil veľa, robí veľa a myslím si, že aj bude robiť. My sme v priebehu leta robili všetko pre to, aby sme halu pripravili. Som presvedčený, že 12. septembra bude spôsobilá a dostaneme rozhodnutie o jej spôsobilosti," uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček.