TASR

Dnes o 14:08 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Výstava Podoby slobody prinesie aj zvukové dielo so spevom muezína

O mesiac otvorí svoje brány 28. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra (27. 9. - 2. 10.).

Ilustračné foto — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 27. augusta (TASR) - Tohtoročná téma Podoby slobody/faces of freedom sa odrazí nielen v kolekcii pozoruhodných divadelných projektov zo zahraničia a z domácej produkcie, ale aj v bohatom sprievodnom programe.

Okrem diskusií na tému (ne)slobody pri záchrane planéty Zem alebo náboženskej slobody či na tému slobody vyjadrovania a médií, v ňom figuruje aj medzinárodná výstava Podoby slobody. Pri príležitosti 30. výročia pádu železnej opony ju otvorí Nitrianska galéria.

Na výstave, ktorú kurátorsky pripravuje kritik výtvarného umenia Omar Mirza, bude svoje diela vystavovať 25 umelcov z 15 krajín. Verejnosti bude prístupná od 12. septembra a potrvá do 24. novembra. Niektoré objekty, inštalácie či diela performatívneho charakteru budú prezentované aj počas konania festivalu vo verejnom priestore na Svätoplukovom námestí.

Výstava nadväzuje na spoluprácu, ktorú mala Nitrianska galéria s Divadelnou Nitrou pred tromi rokmi. „V roku 2016 sme k téme festivalu pripravili výstavu Newrope. Rozhodli sme sa nadviazať na túto spoluprácu pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Myslíme si, že je zaujímavé spájať rôzne umelecké žánre, aj rôzne publikum," vysvetlil Mirza.

Výstava sa uskutoční priamo v Nitrianskej galérii, ale aj vo verejných priestoroch mesta. Výber diel sa podľa kurátora realizoval netradičným spôsobom. „Kurátor väčšinou vyberá diela už hotové, alebo oslovuje umelcov, aby reagovali na tému. Ja som sa rozhodol spraviť experiment - dať umelcom slobodu, nech sa oni vyjadria a ponúknu dielo, o ktorom si myslia, že najlepšie reaguje na tému," objasnil s tým, že galéria vyhlásila medzinárodnú výzvu, do ktorej sa prihlásilo 180 projektov z celého sveta: "Od Spojených štátov až po Vietnam. Boli to projekty veľmi rôznorodé, kvalitatívne aj tematicky. Keď dáte umelcom slobodu, je to naozaj veľmi pestré."

Kurátor napokon vybral diela výtvarných umelcov - maľby, grafiky, fotografie, umelecké knihy, objekty, inštalácie a videá, ktoré rôznymi spôsobmi reagujú na tému slobody. „Tých slobôd máme v našom svete množstvo, žiaľ, mnoho ľudí tieto slobody vôbec nemá, takže reagujeme aj na neslobody," poznamenal s tým, že do finálneho výberu sa dostalo 25 umelcov a umeleckých kolektívov.

„Sú tam umelci rôznych generácií, aj tí, ktorí dokonca boli pri Nežnej revolúcii priamo zaintegrovaní, napríklad zo Slovenska Rudolf Sikora, ktorý bol pri vzniku Verejnosti proti násiliu, alebo sú tam autori, ktorí sa narodili až po revolúcii," dodal k výberu, v ktorom prevažujú umelci z krajín bývalého východného bloku, zastúpené sú však aj krajiny ako Nemecko, Španielsko, Lotyšsko, Arménsko či Egypt.

„Počas festivalu budú diela performatívneho charakteru prebiehať najmä na Svätoplukovom námestí. Návštevníci budú mať možnosť zažiť rôzne prejavy súčasného umenia, ktoré priamo zapája okoloidúcich," podčiarkol Mirza a spomenul napríklad Stánok PNS od slovenského autora Stana Masára.

„Bude to reálny stánok Poštovej novinovej služby z 80. rokov, ktorý bude aj miestom stretnutí a diskusií," priblížil inštaláciu. Okrem nej čaká divákov happening Moniky a Bohuša Kubinských s názvom Exkluzív.

„Budú piecť vianočné oblátky s motívmi, ktoré sú prebraté z xenofóbnych, nacionalistických politických strán a hnutí," vysvetlil kurátor a spomenul tiež zvukové dielo od autorky pôvodom z Libanonu. „Bahia Shehab, momentálne žijúca v Egypte, pracuje so slobodou vierovyznania, ale aj so ženskou slobodou alebo pozíciou žien v islamskom svete. V diele bude zaznievať spev muezína v istých časových intervaloch, tak ako to poznáme z moslimských krajín," naznačil Mirza.

Performácie, ktoré sa uskutočnia na festivale Divadelná Nitra, môžu priaznivci umenia znovu zažiť na finisáži, ktorú organizátori pripravujú na záver výstavy. Spojená bude s umeleckou prednáškou a diskusiou niekoľkých z vystavujúcich autorov o udalostiach novembra 1989 z pohľadu výtvarníkov a ich aktivít počas revolučného diania.