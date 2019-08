TASR

Bránami košickej zoo prešiel dvestotisíci návštevník skôr než po iné roky

V poradí dvestotisícim návštevníkom bol Rastislav Eliáš zo Spišskej Novej Vsi, ktorý prišiel do košickej zoo so svojím 11-ročným synom.

Košice 27. augusta (TASR) - Zoologická záhrada (zoo) Košice v utorok dopoludnia privítala v poradí dvestotisíceho návštevníka v tomto roku. Ako pre TASR povedal riaditeľ zoo Erich Kočner, pomyselnú métu prekonali skôr ako po iné roky.

„Dáva nám to nádej, že ak sa už nič mimoriadne na jeseň neudeje, tak tohtoročná turistická sezóna bude patriť k jedným z najúspešnejších - ak to vôbec nebude najúspešnejšia sezóna. Ale to by sme ešte predbiehali," povedal.

V poradí dvestotisícim návštevníkom bol Rastislav Eliáš zo Spišskej Novej Vsi, ktorý prišiel do košickej zoo so svojím 11-ročným synom. „Máme tu babku, ja som sa narodil v Košiciach, a využívame posledné dni prázdnin," uviedol s tým, že zoo Košice navštevujú pravidelne.

„Každá zoo má svoje čaro, každá zoologická záhrada na Slovensku je pekná. Tu sú tučniaky, ktoré v Spišskej Novej Vsi nemáme. Máme veľmi radi vtáčiky a rybičky, takže sa ideme pozrieť, čo pribudlo - hlavne sa prejsť, treba nejaký pohyb," uzavrel Eliáš.

Ako Kočner povedal, vzhľadom na premenlivé počasie je návštevnosť zoo prekvapujúca a hranicu dvestotisícich návštevníkov sa im v tomto roku podarilo prekonať najmä vďaka rekordnej návštevnosti počas júla.

„Ročne nás navštívi zhruba 210 000 až 215 000 ľudí. Rekord bol dosiaľ okolo 234 000 návštevníkov," dodal. Podľa jeho slov chodila do košickej zoo približne pred 15 rokmi polovica z toho.