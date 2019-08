TASR

Na novej zvukovej grafike Rádia Slovensko sa podieľal aj symfonický orchester

TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (SOSR) — Foto: TASR/RTVS

Bratislava 27. augusta (TASR) – Rádio Slovensko bude od 2. septembra vysielať v novej zvukovej grafike. K dispozícii majú popovú aj symfonickú verziu od Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.

„Každá zvuková grafika má svoju životnosť, preto prichádzame s novou, modernou, ktorá reflektuje súčasnú dobu," uviedol riaditeľ marketingu RTVS Richard Jajcay.

„Výroba zvukovej grafiky bola pre mňa výnimočným zážitkom, a to ich už mám za sebou niekoľko. Samozrejme, mimoriadnym plusom bolo pôsobenie Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktorý znie v tomto zvukovom obale grandiózne," uviedol šéfdramaturg rádia Milan Urbaník. Popovú verziu má zase na svedomí vokálna kapela For You.

Rádio Slovensko sa pýši aj novým sloganom – Rádio Slovensko, každým slovom vyladené. Ten vznikol na základe prieskumu, v ktorom sa potvrdilo, že je jediné z mainstreamových rádií, ktoré nie je prísluchové, ale posluchové," ako uviedol Jajcay.

S novým zvukom predstavuje rádio aj nový staničný hlas, ktorým je herec Tomáš Palonder. Ten vo funkcii strieda Jána Galoviča. „Rozhlas počúvam odmalička, a preto je pre mňa poctou, že môžem hlasovo reprezentovať takú historicky dlhú a úspešnú značku, akou je Rádio Slovensko," uviedol Palonder.

RTVS plánuje do budúcnosti meniť zvukovú grafiku aj Rádia_FM, Rádia Regina a Rádia Devín.