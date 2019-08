TASR

Dnes o 12:40 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Deti navštívili NRSR: Pýtali sa, či môžu politici klamať a tiež, prečo ich nikto nemá rád

Členov vlády na čele s premiérom Petrom Pellegrinim tentoraz grilovali deti.

Ilustračný obrázok — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 27. augusta (TASR) - Prečo môžu politici klamať, či sú poslanci dostatočným vzorom pre deti, platy sestier a lekárov, výroba obrnených transportérov na Slovensku či vražda novinára Jána Kuciaka - aj tieto témy museli vysvetliť členovia vlády a podpredseda parlamentu Béla Bugár (Mot-Híd) počas simulovanej detskej Hodiny otázok v parlamente.

Prácu poslancov si v utorok v Národnej rade (NR) SR vyskúšalo asi 140 detí z Detskej univerzity Komenského (DUK). Členovia vlády ocenili ich záujem o súčasné dianie v krajine.

Veľmi konkrétne otázky, konštatoval premiér

„Otázky boli veľmi konkrétne. Boli také, že ich hocikedy môžete čakať aj od poslancov," skonštatoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Vidieť podľa neho, že sa o týchto témach rozprávajú aj s rodičmi a majú lepší prístup k informáciám.

„Treba povedať, že je to správne, aby sa aj mladá generácia zaujímala o to, ako funguje štát. Na to sa netreba hnevať," poznamenal. Otázka, či politici klamú, ho neprekvapila, zaskočila ho však podľa jeho slov otázka o tom, na čo z toho, čo ako premiér urobil, je najhrdší.

Študentka Ela sa pýtala ministrov, prečo si myslia, že ľudia nemajú radi niektorých politikov. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) zavtipkoval, že doteraz si s premiérom mysleli, že ich má rád každý.

Deťom však už seriózne vysvetlil, že je to ako v živote. „Aj vy máte kamarátov v škole, ktorých máte radšej, sú aj učitelia, ktorí sú obľúbení, niektorí menej," vysvetlil s tým, že aj na politikov sa treba pozerať ako na normálnych ľudí, pretože je to aj o sympatiách.

Žiakov zaujímala aj vražda novinára Kuciaka

Prečo môžu politici klamať, sa pýtala Andrea. Premiér jej odpovedal, že to nie je pravda. „To nesmie platiť, že politici môžu klamať. Je pravda, že máme aj takých politikov, ktorí klamú, a dokonca si aj radi vymýšľajú," priznal s tým, že sa to robiť nesmie a ak sa im na to príde, zrátať im to majú občania vo voľbách.

Žiakov zaujímala aj vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Veronika sa pýtala ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD), či si myslí, že sa vražda vyrieši, a čo pre to urobí. Saková odpovedala, že v to dúfa, a poukázala na to, že vďaka práci polície je známy páchateľ.

Dodala, že budú naďalej pracovať na tom, aby vypátrali aj objednávateľa. Vysvetlila tiež, že aj napriek vražde patrí Slovensko naďalej k bezpečným krajinám, a priblížila deťom prevenciu v rôznych oblastiach trestných činov či katastrof. „Musím priznať, že samu ma zaskočilo, že deti v tomto veku už vnímajú to, čo sa deje na Slovensku, a aj také veci, ako sú ohavné trestné činy," priznala ministerka.

Kamenického otázky nezaskočili

Šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) skonštatoval, že bolo príjemné vidieť detské vnímanie sveta. Otázky ho nezaskočili. „Mám doma deti a som zvyknutý na takéto typy otázok, možno niekedy aj záludnejšie," dodal.

Okrem premiéra, Rašiho a Sakovej odpovedali deťom na otázky aj ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS), ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) a tiež minister obrany Peter Gajdoš (SNS).